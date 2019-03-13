الإبراهيمي: لا خطر على صحة بوتفليقة وقدراته العقلية سليمة

قال السياسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، أمس الأربعاء: إنه لا خطر على صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإن قدراته العقلية سليمة.

وصرح الدبلوماسي الدولي بأن صوت بوتفليقة ضعيف جداً ولا يسمح له بإلقاء خطاب، كما أن رجليه لا تقويان على المشي، وأكد أن هناك إجماعاً على رفض الولاية الخامسة لبوتفليقة من الجميع. وأضاف: «كل من يقول إن الرئيس مهدد بالموت في أي لحظة، أرد عليه كلنا مهددون بالموت، فكلنا بشر، وهذه سنة الحياة». كما كشف مبعوث للأمم المتحدة السابق أنه لم يعين بعد لرئاسة الندوة الوطنية المزمع تنظيمها، مؤكداً ضرورة القيام بتوافق واسع من أجل اختيار رئيس الجمهورية القادم.

وبخصوص مطالبة الشعب برحيل النظام، قال الإبراهيمي: إن رحيل النظام لن يتم بين عشية وضحاها وإنما يتطلب وقتاً، مشيراً إلى أن تغيير النظام يتبعه حل الجيش، وترك الموظفين والقضاة وتغيير كل شيء، حسبما نقله موقع «النهار» الجزائري.