حداد: الرئيس الأسد لا يعتزم زيارة روسيا قريباً

أعلن السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، أمس، أن الرئيس بشار الأسد لا يعتزم زيارة روسيا في القريب العاجل.

وقال حداد وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، رداً على سؤال ما إذا كان الرئيس الأسد يخطط لزيارة روسيا في المستقبل القريب: «لا»، وأضاف أيضاً: بأن (الرئيس) الأسد لا يخطط للمشاركة في منتدى يالطا. وأشارت الوكالة إلى أن حداد، كان قد أفاد نهاية العام الماضي، بأنه تجرى مناقشة احتمال زيارة الرئيس الأسد إلى روسيا، وقال: «نناقش هذه المسألة دائماً ونساعد في أن يصل الرئيس بشار الأسد إلى روسيا، مثلما قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة إلى سورية»، مؤكداً أن «الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات بين الشعبين».

يذكر أن الرئيس الأسد وبدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، زار روسيا مرتين خلال الحرب الإرهابية على سورية.

وجرت زيارة الرئيس الأسد الثانية لروسيا في أيار عام 2018، حيث استقبله الرئيس الروسي في مدينة سوتشي، وخرق البروتوكول المتبع في استقباله لباقي رؤساء العالم، حيث انتظر بوتين الرئيس الأسد خارجاً واستقبله بدرجة عالية من الحفاوة، وأجريا مباحثات حول الأزمة السورية.

أما الزيارة الأولى للرئيس الأسد إلى روسيا خلال الحرب الإرهابية على سورية فكانت في تشرين الأول العام 2015 واستقبله الرئيس بوتين بحفاوة مماثلة.

من جانبه، قام الرئيس بوتين بزيارة إلى سورية، في كانون الأول 2017، وأجرى محادثات مع الرئيس الأسد.