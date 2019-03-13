3 آلاف مواطن قدموا طلبات للعودة إلى مخيم اليرموك

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق ورئيس لجنة استلام منطقة اليرموك سمير الجزائرلي عن وجود طلبات مقدمة من 3 آلاف مواطن من أهالي المخيم للعودة إلى منازلهم، مضيفاً: لا أستطيع إعادة مواطن إلى عقار متصدع على مسؤوليتي. وفي تصريح لـ«الوطن» أعلن الجزائرلي عن مشروع لإعداد الدراسات التنظيمية التفصيلية اللازمة لتقييم وتقويم المخطط التنظيمي للمخيم عبر التعاقد مع الشركة العامة للدراسات التنظيمية واقتراح مخطط تنظيمي جزئي للمنطقة لكون المخيم له خصوصيته، لافتاً إلى أن المخطط التنظيمي لعام 2004 الصادر عن اللجنة المحلية لم يعد يفي بالغرض بسبب الأعمال الإرهابية. وكشف الجزائرلي عن اقتراح قدمته المحافظة بإقامة طوابق إضافية تعويضاً للمواطنين الذين هدمت منازلهم، مشيراً إلى وجود لجنة ترابط إنشائي ستعمل بالتوازي مع الشركة العامة للدراسات التنظيمية ستقوم بفحص العقارات إذا ما كانت قابلة للسكن أو متصدعة بحاجة تدعيم للقيام بتدعيمها أو متهدمة وغير قابلة للسكن ليطبق عليها التنظيم.