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نابلسي: المازوت متوافر في السوق السوداء بـ560 ليرة وغير موجود للبطاقة الذكية!

| محمود الصالح

الخميس, 14-03-2019

أكد نائب رئيس مجلس محافظة دمشق أحمد نابلسي أن هناك مازوتاً يباع في السوق السوداء بسعر 560 ليرة للتر، متسائلاً: كيف يتوافر في هذه السوق ولا يتوافر عبر البطاقة الذكية؟
وخلال الجلسة الأخيرة من دورة مجلس المحافظة الثانية أمس شدد نابلسي على عدم السماح بتوزيع الغاز خلال ساعات الليل مهما كانت الأسباب، موضحاً أنه سيتم توزيع 14 سيارة من المحافظة يومياً بكمية تصل لـ4 آلاف أسطوانة إضافة إلى سيارتين بكمية 500 أسطوانة للطوارئ.
وأشار عضو مجلس المحافظة زياد الزايد إلى أن هناك آلاف الناس سجلوا بموجب البطاقة الذكية ولم تصل إليهم مخصصاتهم، مضيفاً: اشتريت لتر المازوت بـ550 ليرة ومن سيارة تحمل آلاف اللترات.
من جهته أكد مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد أنه لم يتم توزيع لتر واحد للتدفئة منذ عشرة أيام لأن هناك أولوية يتم بموجبها توزيع المازوت تعطى المشافي ووسائل النقل والأفران.

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