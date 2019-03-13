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يصل إلى دمشق الأسبوع القادم … بيدرسون: الأمم المتحدة لا تقرر في الشأن السوري

| الوطن - وكالات

الخميس, 14-03-2019

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون أمس، بأن عمله كوسيط هو تسهيل العملية السياسية بين الأطراف السورية، معرباً عن أمله في أن يكون «قادراً على فعل ذلك في المستقبل القريب».
وبحسب معلومات «الوطن» فإنه من المقرر أن يصل بيدرسون إلى دمشق في السابع عشر من الشهر الجاري.
وفي حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية المملوكة لآل سعود أمس، لفت بيدرسون إلى أن تفويضه الأممي في القرار 2254 «واضح، وهو التعامل مع الحكومة التي يرأسها الرئيس بشار الأسد»، مشدداً على أن «الأمم المتحدة لا تقرر مَن هو في المعارضة، ولا مَن هو في الحكومة ولا الرئيس السوري»، وأن «هذا شأن سوري».

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