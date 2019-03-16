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انطلاق تصوير فيلم «في ظلِّ عدن»

| الوطن

الأحد, 17-03-2019

شرعت المخرجة مي زوربا بتصوير المشاهد الأولى لفيلمها الاحترافي الأول «في ظلِّ عدن» من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وبطولة روبين عيسى والطفل سيزار عبد القادر وعلي عهد إبراهيم، وتستمر عمليات تصوير الفيلم خلال الأيام المقبلة.
ويتحدث الفيلم عن أطفال الحرب، ويحاول أن يجد جواباً وربما أملاً..مختزلاً يتمهم وطفولتهم المبتورة وأحلامهم غير المكتملة من خلال شخصية الطفل «زين» الذي ينتظر الأبواب الموصدة أن تفتح، ينتظر اكتمال الحلم، كما تنتظر سورية.
عن فيلمها تقول: «الحرب حفرت فينا عميقاً نحن الناجين، مزقتنا كما مزقت وطننا، وربما في ساعة انكسار وضعف ظنّينا أن النجاة امتياز واصطفاء، ولكن نجاتنا عذاب، ألم ولوعة فراق، ونحن المذبوحين الأحياء نقف على ناصية التمنّي، وتشتعل قلوبنا خوفاً بالسؤال إلى أين؟ ما مصيرنا؟ ما الذي ينتظر أطفالنا المعذبين؟ أولئك الذين خُلقوا من رحمِ الحرب..أيتام الحرب».

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