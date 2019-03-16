اكتشاف كنوز قديمة تعود لحضارة المايا

عثر علماء الآثار في المكسيك على نحو 200 قطعة أثرية بحالة جيدة تعود لحضارة المايا من بينها أوان خزفية للبخور وحاويات لطحن الحبوب.

وعثر العلماء على هذه القطع الأثرية في كهف بلامكا «كهف الإله ياغوار» قرب مدينة تشي تشين إتزا القديمة الواقعة شمال شبه جزيرة يوكاتان التي تعود لقبائل المايا.

ويعد هذا الكهف جزءاً من شبكة كهوف مائية ذات فتحات أرضية حيث يأمل علماء الآثار أن تساعدهم هذه الكهوف في اكتشاف ممر تحت الأرض يؤدي إلى معبد كوكولكان الواقع على مسافة ثلاثة كيلومترات من الكهف.

وكان علماء المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك أعلنوا في شهر شباط عام 2018 عن اكتشاف مئتي قطعة أثرية قديمة وبقايا كائنات حية في كهف ساك أكتون يبلغ عمر بعضها تسعة آلاف سنة تعود إلى حضارة المايا.