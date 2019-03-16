رجل يأكل آلاف النحلات حية

أشعل فيديو صادم وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يصور جامع عسل بري وهو يغطي جسده بكم هائل من النحل.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن رجلاً يبلغ من العمر 32 عاماً يدعى، سوك محمد دلال، من ولاية البنغال الغربية في الهند، يدخل رأسه في لوح قرص عسل مملوء بالنحل.

كما يبين الفيديو كيف يأخذ حفنة من النحل ويدخلها إلى فمه ويحشر المزيد من النحل فيه بأصابعه.

ويتابع استعراضه لقوة تحمله ببصق النحل من فمه ومن ثم أخذ حفنات أخرى من هذه الحشرات اللاسعة، ويدفع بها داخل قميصه الداخلي لتستقر على بطنه.