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شركة طيران تهدد راكبة بالطرد بسبب ملابسها

| وكالات

الأحد, 17-03-2019

اعتذرت شركة طيران لمسافرة شابة، وذلك بعد تهديدها بطردها من الطائرة بسبب ارتدائها ملابس غير لائقة.
ونشرت إيميلي أوكونر، التي تبلغ من العمر 21 عاماً أنه خلال رحلتها من مطار برمنغهام في المملكة المتحدة قال لها طاقم الطائرة إن ملابسها المكونة من سروال مرتفع الخصر، وقميص قصير غير لائقة.
وقالت: «كنت مسافرة من برمنغهام إلى تينريفي، عندما قالت لي شركة الطيران إنهم سيخرجونني من الطائرة إن لم أغط نفسي لأنني كنت أتسبب بإساءة للآخرين وكنت غير لائقة»، مشيرة إلى أنه أحاط بي 4 من طاقم الطائرة لإحضار أمتعتي وإخراجي من الطائرة.
وأوضحت الفتاة أنها ارتدت الملابس ومشت في المطار، ولكنه طلب منها أن تغطي نفسها فور دخولها إلى الطائرة من الطاقم.
وأوضحت أن قريبتها كانت تجلس في مقدمة الطائرة، وقامت بإعطائها سترة لارتدائها، كما أن الطاقم لم يتركها حتى ارتدت ملابس أخرى.
وأكدت أن شركة الطيران قالت لها إنها تعتذر بشدة عما حصل ومن الواضح أنه كان بإمكاننا التعامل مع الوضع بطريقة أفضل.

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