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نسرين طافش تحارب المخدرات

| وكالات

الأحد, 17-03-2019

طرحت الفنانة السورية النجمة نسرين طافش أغنية جديدة بعنوان «أريد أرتاح» باللهجة الخليجية، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».
الفيديو رفع شعار «لا للمخدرات»، ووجهت طافش من خلاله رسالة في أول الكليب وهي: «هناك أكثر من 187 ألف شخص يموتون سنوياً بسبب تناول المخدرات، و622 ألف شخص يعرضون بيوتهم للانهيار ويهجرون عائلتهم، وأكثر من 83 ألف شخص مشرد حول العالم».
الكليب من إخراج سعيد الماروق، والأغنية من كلمات الشاعر سيف فارس وألحان علي صابر وتوزيع حسام كامل.

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