اجتماع الهيئة العامة للصحفيين الرياضيين

عقدت لجنة الصحفيين الرياضيين اجتماع الهيئة العامة صباح أمس بحضور الزميل موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين, وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء سورية الأبرار، ثم عزف النشيد الوطني السوري, ورحب الزميل إياد ناصر رئيس لجنة الصحفيين الرياضيين بالحضور في كلمة أكد فيها أن اللجنة حريصة على تحقيق مكتسبات تنعكس إيجاباً على الزملاء، وأشار إلى مجمل عقبات وعثرات واجهتها اللجنة منها ما هو مفتعل، لكن ستستمر اللجنة بعملها دون كلل أو ملل.

واستعرض ما قامت به اللجنة، واستمعت إلى مداخلات الزملاء وسماع مقترحاتهم ورد عليها كما رد رئيس الاتحاد على بعض المداخلات.

وتم إقرار خطة العمل لموسم 2019 التي تتضمن الكثير من البنود منها حضور اجتماعات الاتحاد العربي للصحافة، وإطلاق دورة الصحفيين بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم، وإقامة دورات وندوات في عدد من المحافظات وغيرها.