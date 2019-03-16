فرصة الثأر لليونايتد وبورتو في الشامبيونزليغ … صراع إنكليزي واختبار أكثر جدية لآياكس

سحبت يوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي قرعة الأدوار المتقدمة للبطولتين الأوروبيتين، وجاءت القرعة لتمنح فرصة الثأر لعديد الأندية في الوقت الذي سنشهد فيه صداماً إنكليزياً خالصاً للموسم الثانية على التوالي في هذا الدور، والقاسم المشترك أن مانشستر سيتي طرف فيها، ففي الموسم الماضي خرج على يد ليفربول وهذا الموسم يجابه ثالث ترتيب الدوري توتنهام.

ليفربول نعم بالقرعة الأسهل نظرياً لكن مدربه كلوب بدت أقدامه على الأرض خشية تسرب الغرور إلى نفوس لاعبيه بقوله: لم يكن الخصم الذي نريده، وهو بهذا ليس صادقاً مع نفسه لأن كل الأندية تمنت بورتو في ربع النهائي، وكأن القرعة تريد مكافأة ليفربول على تجاوزه البايرن باقتدار، وفي الآن ذاته تمنح فرصة رد الاعتبار لبورتو أمام ليفربول الذي هزمه بخمسة أهداف نظيفة في معقله دراغاو خلال دور الستة عشر للنسخة الفائتة.

آياكس الذي زعزع البطل المطلق في المواسم الثلاثة الأخيرة سيجابه خصماً أقوى هذه المرة وهو يوفنتوس المتسلح بكريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبطولة، ولا شك أن هذه المواجهة ستكون حامية الوطيس نظراً لطموح الناديين من جهة وكثرة المواجهات المباشرة بينهما من جهة أخرى، والجميل أن كلاً منهما سبق له التتويج على حساب الآخر، بل إن التتويج الأخير ليوفنتوس كان على حساب كبير الهولنديين آياكس.

وتبقى مباراة اليونايتد وبرشلونة مدعاة للمشاهدة، فاسم الفريقين يكفي، ووجود ليونيل ميسي في صفوف برشلونة نكهة إضافية، وفرض سولسكيار مدرب الشياطين الحمر نفسه على الجميع في الملاعب الإنكليزية يعطي بعداً إضافياً لهذه المباراة، وتتويج برشلونة في نهائيين على حساب اليونايتد بمنزلة صب الزيت فوق النار، وتفوق اليونايتد في الأدوار الإقصائية مرتين يجعل برشلونة واقعاً تحت بند التحدي وتغيير المفردات التاريخية.

نتيجة القرعة

يتقابل توتنهام مع مانشستر سيتي وليفربول مع بورتو يوم التاسع من الشهر القادم، والإياب يوم السابع عشر منه، ويلتقي آياكس مع يوفونتوس واليونايتد مع برشلونة يوم العاشر من نيسان والإياب في 16 منه.

وفي نصف النهائي سيتقابل المتأهل من ليفربول وبورتو مع المتأهل من اليونايتد وبرشلونة، والمتأهل من توتنهام والسيتي مع المتأهل من مباراة آياكس واليوفي.

من عبق التاريخ

• رغم فوز برشلونة على اليونايتد في مباراتين نهائيتين 2009 و2011 بواقع 2/صفر و 3/1 سجل خلالهما ليونيل ميسي، إلا أن البلوغرانا لم يسبق له أن أزاح اليونايتد في الأدوار الإقصائية، فكان التأهل من نصيب اليونايتد في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1984 بعد الفوز 3/صفر رداً على الخسارة صفر/2 وكذلك تأهل اليونايتد في صدام نصف نهائي دوري الأبطال 2008 إثر الفوز 1/صفر في أولد ترافورد بعد التعادل السلبي في كامب نو، ولا نغفل أن اليونايتد توج بكأس الكؤوس الأوروبية 1991 على حساب البرشا بهدفين لهدف، وبقية المباريات التعادل 3/3 في دور المجموعات 1998/1999 وفوز برشلونة 4/صفر في دور المجموعات 1993/1994 بعد التعادل 2/2 في مانشستر.

• لم يسبق لبورتو أن فاز على ليفربول في ست مواجهات من قبل، والبداية في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001 عندما فاز الريدز 2/صفر بعد التعادل السلبي، وفي دوري المجموعات للشامبيونزليغ 2007/2008 وفاز ليفربول 4/1 بعد التعادل 1/1 وفي النسخة الفائتة عندما تعادلاً في أنفيلد صفر/صفر بعد الفوز 5/صفر في دراغاو.

• اثنتا عشرة مواجهة جمعت آياكس مع يوفنتوس ففاز النادي الهولندي مرتين مقابل أربعة تعادلات وست هزائم والبداية فوز آياكس 1/صفر في اللقاء الأول خلال نهائي 1973، ثم رد اليوفي في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1974/1975 بفوزه 1/صفر والخسارة في هولندا التي لم تكن مؤثرة 1/2، ثم تقابلا في دوري الأبطال 1977/1978 عندما تأهل اليوفي بركلات الترجيح بعد التعادل ذهاباً وإياباً 1/1، وتكررت ذات النتيجة في نهائي 1996 عندما فاز اليوفي بركلات الترجيح، وفي مسابقة 1996/1997 فاز اليوفي 2/1 و 4/1، وفي دور المجموعات 2004/2005 فاز اليوفي 1/صفر و2/1، واللقاء الأخير كان في مسابقة الدوري الأوروبي 2009/2010 وفاز اليوفي 2/1 في هولندا وتعادلاً سلباً في إيطاليا .

• سيكون لقاء توتنهام مع مانشستر سيتي هو الأول بينهما على الصعيد الأوروبي، والملاحظ أنهما سيتقابلان ثلاث مرات خلال نيسان المقبل، واللقاء الثالث سيكون ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري يوم 20 نيسان، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على صعيد الدوري انتهت بفوز السيتي 1/صفر على أرضية ملعب ويمبلي.

قرعة اليوروبا ليغ

من جهة أخرى أسفرت قرعة المسابقة الأوروبية الثانية اليوروبا ليغ عن اللقاءات التالية:

آرسنال الإنكليزي × نابولي الإيطالي.

فيا ريال × فالنسيا في لقاء إسباني صرف.

بنفيكا البرتغالي × فرانكفورت الألماني.

تشيلسي الإنكليزي × سلافيا براغ التشيكي.

تقام مباريات الذهاب يوم 11 نيسان القادم والإياب في 18 منه.