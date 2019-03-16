فصل الأطباء البيطريين من وزارة الصحة قرار تعسفي وجائر؟؟ … اللحوم المقدمة للمشفى الوطني ولنزلاء السجن المركزي في السويداء بلا فحص!!

أثارت قضية فصل وزارة الصحة للأطباء البيطريين المتعاقدين معها كثيراً من النقاش والجدل ضمن مؤتمر الأطباء البيطريين في السويداء حيث اعتبر جميع الأطباء أن القرار الذي تم بموجبه فصل أكثر من 30 طبيباً بيطرياً على مستوى سورية منهم 5 أطباء في السويداء قرار تعسفي وجائر

وأكد عدد من الأطباء البيطريين للوطن أن قرار وزير الصحة لم يكن قانونيا في ظل قرارات الوزارات الأخرى المعنية والمراسيم التشريعية والقرارات التي تحدد المواصفة السورية الخاصة بالمواد الغذائية

وأكد الطبيب البيطري مروان عزي أن قرار وزير الصحة بفصل الأطباء بحجة عدم الحاجة لهم جاء دون مبررات مسلكية كما أدى إلى وضع حد للآليات المعمول بها سابقا في فحص اللحوم في المرافق التابعة لمديرية صحة السويداء ومنها المشفى الوطني حيث أدى القرار إلى منع عرض اللحوم بشقيها الأحمر والأبيض على أطباء بيطريين مختصين ومكلفين بالمهمة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري قبل طبخها وتقديمها للمرضى.

وأشار إلى أنه وفيما يخص لحم الفروج تحديدا ومن خلال عمله النقابي الميداني كطبيب استشاري وخبير في مجال صحة ومراقبة اللحوم تبين بأن جميع المسالخ والمذابح المعتمدة وفق عقود إشراف طبية بيطرية بفرع النقابة بالسويداء أو موردي المادة المعتمدين أصولاً لم يوقعوا أي عقود توريد تفضي إلى توريد المادة أصولاً إلى المشفى المذكور وبالتالي و(على حد قوله) تعتبر المادة المقدمة إلى المرضى مخالفة أصولاً وفقاً للمواصفة القياسية السورية إضافة إلى ما يتم تقديمه لسجناء السجن المركزي مطالبا باتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة أصولاً.

إلا أن ما جرى طرحه حول قرار فصل الأطباء أثار انزعاج محافظ السويداء عامر العشي الذي خاطب معاتبا رئيس نقابة الأطباء البيطريين وائل بكري لعدم وضع المحافظة بصورة الوضع مستغربا ما جاء على لسان الدكتور عزي حول مراقبة اللحوم مؤكداً أنه ستتم متابعة جميع القضايا التي جرى طرحها وبدوره رئيس نقابة الأطباء البيطريين في السويداء وائل بكري أكد أن قضية الأطباء تمت معالجتها مركزيا مؤكداً الظلم الذي لحق بالأطباء البيطريين جراء قرار وزارة الصحة إلا أن نائب نقيب الأطباء البيطريين عبد الحميد العمري أكد أن القضية تمت إعادة النظر فيها حيث جرى مخاطبة جميع مديريات الصحة بكتب رسمية عن مدى حاجة كل مديرية إلى أطباء بيطريين لديها وسيتم إرجاع كل طبيب جرى فصله بحسب حاجة المديرية له؟