شؤون محلية

مجلس مدينة طرطوس.. نعالج وضع القوارض في أحياء المدينة

الأحد, 17-03-2019

رداً على المقال المنشور في صحيفتكم بعددها رقم 3104 تاريخ 6/3/2019 بعنوان:
1780 مرضاً مشتركاً بين الإنسان والحيوان!
قطعان الجرذان في معظم شوارع طرطوس
نبين ما يلي: إن دائرة صحة البيئة في مجلس مدينة طرطوس تقوم بمعالجة وضع القوارض في جميع أحياء المدينة وشوارعها ذلك وفق الإمكانيات المتاحة، بحيث يتم وضع الطعوم السامة اللازمة لهذه الغاية وذلك في الأماكن الموبوءة والموجودة فيها القوارض، علماً بأن مجلس المدينة يقوم بتأمين المواد اللازمة لذلك من السوق المحلية ريثما ترد المخصصات من المحافظة.

رئيس مجلس مدينة طرطوس
القاضي محمد خالد زين

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