إعادة تأهيل جسر كباجب – المالحة بقيمة 115 مليوناً.. وتجهيز مجبل البوكمال في 3 أشهر

أكد مدير فرع شركة الطرق والجسور بدير الزور عمار حيدر لـ«الوطن» بدء العمل لتأهيل الطرق المؤدية إلى مدينة دير الزور ولا سيما صيانة جسري المالحة وكباجب على طريق السخنة – دير الزور، وتحويلة جسر عياش في الريف الغربي للمحافظة.

وبين حيدر أن فرع الشركة انطلق بشكل سريع وتصاعدي في منتصف العام الماضي، من خلال تجهيز أسطول آليات ليتم تنفيذ جميع الأعمال ضمن المدة الزمنية المحددة إلى جانب إزالة الركام والأتربة من الموقع من أجل تأمين الحماية اللازمة لهذه الجسور من مياه السيول التي تتشكل بالمنطقة خلال فصل الشتاء.

وأضاف إن العمل جار على تجهيز مجبل البوكمال بطاقة 120 طناً بالساعة الذي من المقرر وضعه في الخدمة خلال ثلاثة أشهر، إضافة إلى تجهيز مجبل المالحة للمجبول الزفتي، بهدف تأمين متطلبات خدمة هذا القطاع الحيوي.

ووفق حيدر تخطط الشركة لحزمة من الإنجازات الخدمية منها صيانة طريق السخنة – هريبشة بقيمة عقد 400 مليون ليرة بمدة أقصاها أربعة أشهر.

ونوه حيدر بأنه تم تأهيل كادر فني كامل من مختلف الاختصاصات لفرع المنطقة الشرقية وذلك من خلال إجراء دورات تدريبية، مع الاستعداد لجلب أي خبرات من الجامعات أو المؤسسات الأخرى لتحافظ شركة الطرق والجسور بدير الزور على تميزها بنوعية أعمالها فنيا وليترافق مع نشاطها إنتاجيا.

ويرغب المواطنون في دير الزور بزيادة عمل المؤسسات الحكومية لتكون النتائج بمستوى طموحاتهم وما حققه الجيش العربي السوري بدحر كابوس الإرهاب عن كاهل أهل المدينة ليبدأ بعد ذلك دور الجيش الخدمي بتأمين الحاجات الضرورية لمرحلة إعادة الإعمار ولتمكين الأهالي من متابعة أعمالهم الزراعية وغيرها.