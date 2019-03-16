القرم: سنعيد تأهيل أطفال وجنود سوريين تأثروا بالحرب

أعلنت جمهورية القرم، أن جنوداً من الجيش العربي السوري وعدداً من الأطفال السوريين المتأثرين بالحرب سيخضعون لإعادة تأهيل في المنتجعات الصحية في الجزيرة.

وقال نائب رئيس وزراء القرم، جورج مرادوف لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية، أمس: إنه «سيتم إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالقتال، وكذلك عدد من جنود الجيش السوري في المراكز الصحية في القرم هذا العام».

وأضاف: إن الدعوة جاءت خلال زيارة رئيس القرم، سيرغي أكسيونوف، إلى سورية ولقائه برئيس (الجمهورية)، بشار الأسد في 16 من تشرين الأول 2018.

وعقد أكسيونوف حينها جلستي مباحثات مع المسؤولين السوريين أسفرت عن اتفاق الجانبين على تأسيس «بيت تجاري سوري في جمهورية القرم» وشركة شحن مشتركة للنقل البحري وتسهيل الإجراءات المالية والبنكية بين البلدين.

وفي تصريح لـ«الوطن» لدى وصوله إلى فندق «داماروز» بدمشق حينها، رد أكسونوف على سؤال حول إمكانية أن ينعكس التعاون بين سورية والقرم وأوسيتيا الجنوبية وغيرهما من الجمهوريات السوفييتية إيجاباً على عملية إعادة الإعمار في سورية خاصة في ظل العقوبات الأميركية والغربية على الجانبين، قال: «لا شك».

ولفت إلى تطوير التعاون بين روسيا الاتحادية، وجمهورية القرم خاصة من جانب وسورية من جانب آخر لإعادة إعمار البنية التحتية في سورية، وقال أكسونوف: جئنا إلى سورية ولدينا مقترحات عديدة لتطوير التجارة بين الجمهوريتين وفي جميع المجالات وطموحنا المزيد من التعاون.

وفي نيسان الماضي أيضاً استقبلت القرم مجموعة أطفال سوريين ضمن معسكر لطلائع البعث أيضاً.

وكانت سلطات مدينة ثيودوسيا في جزيرة القرم اقترحت، في حزيران العام الماضي، إطلاق رحلات سياحية بين الجزيرة وسورية.

وقال رئيس بلدية مدينة ثيودوسيا، سيرغي فوميتش، حينها أن تنظيم الرحلات البحرية مع سورية، سيؤدي إلى توسيع نشاط الموانئ الخمسة الموجودة في القرم.