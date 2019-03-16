عربي ودولي

القوات العراقية تحبط هجوماً إرهابياً لداعش في الحويجة

| سانا

الأحد, 17-03-2019

أحبطت قوة من الجيش العراقي أمس هجوماً لإرهابيي تنظيم داعش في الحويجة في كركوك.
وقال مصدر أمني للسومرية نيوز: إن عناصر في تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجوماً على قرية الدناديش التابعة لقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك مضيفاً: إن الجيش العراقي تمكن من صد الهجوم الذي أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح.
ويشن إرهابيو داعش بين فترة وأخرى هجمات تستهدف القوات الأمنية والحشد الشعبي والمدنيين في بعض المناطق التي تم تحريرها من سيطرته في وقت تواصل فيه القوات العراقية المشتركة عملياتها ضد التنظيم الإرهابي وملاحقة فلوله.
إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد عن قتل متزعم في تنظيم داعش الإرهابي شمال العاصمة العراقية بغداد.
وجاء في بيان صدر عن القيادة: إن «القوات الأمنية تمكنت من قتل الإرهابي صباح نوري عباس في منطقة ابن سينا في الطارمية» مشيرة إلى أن الإرهابي المقتول كان المسؤول الإداري والعسكري فيما يسمى ولاية شمال بغداد.
وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من إرهابيي داعش خلال عملياتها المستمرة في مناطق متفرقة من البلاد.

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