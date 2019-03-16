برجك اليوم – الأحد 17 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان استفد من الأيام الممتلئة بالحظ فهي أيام مخصصة لتسوية الأوضاع وللبحث عن حلول، فالأوراق مصدر سعادة هذا اليوم سواء كانت نتائج امتحانات أم أوراقاً أو سفراً.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار لا توصد بابك في وجه من يتكلم بالعكس سمعه وحاوره واهتم بما يقال حولك، واسمع بهدوء ولا تعلق بكلام متسرع وحاول أن تسأل أو تستفسر عن كل أمر جديد يعرض عليك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران السلام العائلي ومحبة الأسرة وموافقتها على آرائك ورغباتك هي ما يسعدك، فالظروف ستكون مساعدة للتقارب أو التفاهم وقد تكون المصادفة سبباً في تغيير قدرك العاطفي.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز اليوم يحمل لك حلاً لمشكلة مالية أو مكسب مالي فتجنب القرارات الخاطئة لأنك قد تتعرض لمتاعب مالية، فكن عاقلاً وفكر بروية وبحلول مالية مرضية للجميع وقلل مصروفك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب الحظوظ مساعدة والتغيرات من حولك سريعة وتحتاج لكل ذكائك لتصل لما تريد، فأنت تبدأ يومك بالثقة في نفسك وإحساسك الداخلي أن الأمور تغيرت للأفضل.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تطرح التساؤلات وتشكك في أكاذيب محتملة وقد تنتابك مشاعر من الحزن لفراق أو قطيعة، وليس الحل في أن تبتعد عن الآخرين وأن تحملهم ثمن أخطائك أو تحاسبهم على أخطائهم.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول مناسبة تجمع الشمل وتوطد علاقاتك القديمة مع رفاق قدماء، يلمع نجمك اليوم، فاليوم جيد جداً للقيام بمشروع ترفيهي دعوات – اتصالات- تزداد فيها شعبيتك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني خفف من نقدك للآخرين وحاول أن تقلل من لهجتك العنيفة وقلل من نقاشاتك، فقد تنجر إلى صدامات لست تقصدها أو تفرض عليك فالكواكب تدخل منطقة قد تحمل لك النقد.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول كوكب المهنة في مكان يمنحك الحظوظ والإرادة والقدرة للحصول على تضامن المحيط مع أوضاعك العملية ما يؤهلك لتحسين عملك ولشرح وجهة نظرك والتأثير في من تحب.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني استفد من الحب الموجود حولك واطلب المساعدات من أصدقائك واجعل تأثير الحب الجيد عليك يؤثر في أمورك العملية فاليوم للمساعدات وللود وللرعاية من الآخرين.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط لا تتوقع المستحيل والأهم ألا تنعزل بعيداً عمن تحب فقط لأنك عصبي أو مجهد، وقد تشعر أن حماسك يقل ويذبل بسبب بعض العرقلة حولك وقد تتأجل ورقة مهمة.