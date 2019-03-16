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300 مطلوب للاحتياط و«الإلزامية» يدخلون يومياً عبر «يابوس»

| محمد منار حميجو

الأحد, 17-03-2019

كشف مصدر مسؤول في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان أن أكثر من 300 شخص يدخلون إلى البلاد مطلوبون للاحتياط والخدمة الإلزامية ويتم منحهم أوراقاً لمراجعة شعب تجنيدهم لتسوية أوضاعهم.
وأوضح المصدر أنه لا يتم توقيف أي شخص مطلوب للخدمة الاحتياطية أو الإلزامية بعد صدور التعميم الذي أكد على ذلك بل يتم منحه ورقة لمراجعة شعبة تجنيده وهذا ما يتم حالياً على أرض الواقع، معتبراً أن هذا الموضوع ولد ثقة كبيرة لدى الشباب في العودة إلى البلاد.
وكشف المصدر أنه يومياً يدخل ويخرج نحو 12 ألفاً منهم 7 آلاف قادم إلى البلاد من مختلف دول العالم.

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