أكبر صائغ ذهب ضريبته مليون سنوياً

اعتبر مـــديـــر ماليـــة دمشـــق محمد عيـــد أن تحصـيـــل ضريبـــــة الدخل من محلات وورشات الصاغة كان جيداً خلال الفترة الماضية بعد توجه الصاغة لتسديد الضريبة والاستفادة من فترة الحسم والتي تبلغ نسبتها 4 بالمئة للشهرين الأول والثاني من العام الحالي و3 بالمئة للثالث والرابع.

وأكد عيد أن لجنة الاستئناف بتت بكافة الاعتراضات والبالغة 150 مقدمة من الصاغة، مشيراً إلى أن اللجنة مستعدة لاستقبال أي اعتراض.

ولفت عيد إلى تصويب الأرقام المحددة لتحصيل ضريبة الدخل من الصاغة لتصبح ما بين 400 إلى 600 ألف بالنسبة للأسواق التي تشهد مبيعاً أقل مثـــل أســـواق ركن الدين ومساكن برزة، أما الأسواق الرئيسية لمبيع الذهب فبقيت على حالها والتي تتراوح بين 800 ألف ليرة حتى المليون ليرة.

وأشـــار عيــــد إلى تحصيـــل مبلـــغ 1.1 مليـــون ليرة من صائغــــين لوجود نشـــاط جيد بالمبيـــع لديهـــم، منوهاً إلى تحصيل نحو مليوني ليرة من صاغة تشتغل بالألماس.