شعيب: أزمة الغاز أزمة أخلاقية

اعتبر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن أزمة الغاز أزمة أخلاقية، موضحاً أنه يتم توزيع 45 ألف أسطوانة في دمشق وريفها منها 20 ألف في المدينة، مؤكداً أن هذه كميات كافية إذ تبلغ كمية الاستهلاك عادة خلال فصل الشتاء 18 ألف وبالصيف 14 ألفاً يومياً في محافظة دمشق.

وخلال الملتقى الحواري بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك أكد شعيب حرص الحكومة على استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بمواصفات ونوعية جيدة وتوافر عوامل السلامة الغذائية في المنتجات والسلع، لافتاً إلى الدور المهم لجمعية حماية المستهلك في نشر الثقافة وتوعية المستهلكين.

وأشارت رئيسة جمعية حماية المستهلك سراب عثمان إلى حقوق المستهلك المتمثلة بحق الأمان والمعرفة وإشباع احتياجات الأساسية وحق الحياة، مشيرة إلى وجوب تحقق المستهلك من البضائع التي يشتريها وطريقة استخدامها وتخزينها ومدى صلاحيتها وعدم شراء السلع مجهولة المصدر وضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي يشاهدها.