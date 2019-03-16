الأولى

شعيب: أزمة الغاز أزمة أخلاقية

| وفاء جديد

الأحد, 17-03-2019

اعتبر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن أزمة الغاز أزمة أخلاقية، موضحاً أنه يتم توزيع 45 ألف أسطوانة في دمشق وريفها منها 20 ألف في المدينة، مؤكداً أن هذه كميات كافية إذ تبلغ كمية الاستهلاك عادة خلال فصل الشتاء 18 ألف وبالصيف 14 ألفاً يومياً في محافظة دمشق.
وخلال الملتقى الحواري بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك أكد شعيب حرص الحكومة على استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بمواصفات ونوعية جيدة وتوافر عوامل السلامة الغذائية في المنتجات والسلع، لافتاً إلى الدور المهم لجمعية حماية المستهلك في نشر الثقافة وتوعية المستهلكين.
وأشارت رئيسة جمعية حماية المستهلك سراب عثمان إلى حقوق المستهلك المتمثلة بحق الأمان والمعرفة وإشباع احتياجات الأساسية وحق الحياة، مشيرة إلى وجوب تحقق المستهلك من البضائع التي يشتريها وطريقة استخدامها وتخزينها ومدى صلاحيتها وعدم شراء السلع مجهولة المصدر وضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي يشاهدها.

مقالات ذات صلة

الأحد, 17-03-2019

شاركت باحتفالية إدراج التراث الثقافي السوري على قائمة التراث الإنساني العالمي … السيدة أسماء: استهداف تراثنا اللامادي احتلال آخر وعلينا الحفاظ عليه

الأحد, 17-03-2019

شروط غربية مسبقة لإعادة الإعمار.. وواشنطن: لا إطار زمنياً لانسحابنا! … سورية حضرت بفاعلية في «المحامين العرب» ومطالبات بعودتها إلى الجامعة

الأحد, 17-03-2019

بارزاني: على أكراد سورية الحوار مع حكومتهم

الأحد, 17-03-2019

300 مطلوب للاحتياط و«الإلزامية» يدخلون يومياً عبر «يابوس»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock