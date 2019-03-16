مغترب يرخص لـ6 معامل في درعا

أكد مدير صناعة درعا عبد الوحيد العوض بأن حركة الاستثمار في المحافظة تشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال العام الحالي متأثرة بشكل إيجابي بإعادة منفذ نصيب الحدودي مع الأردن للعمل، إضافة إلى المساعي الحكومية لتنشيط الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف العوض أن بعض الصناعيين السوريين في الخارج بدؤوا بالعودة إلى سورية وإقامة استثمارات جديدة ونقل معاملهم، مضيفاً: إذ في درعا وحدها حصل أحد المستثمرين السوريين في المغرب العربي وإفريقيا على ترخيص لـ6 منشآت صناعية دفعة واحدة بعضها في مجالات يعمل فيها خارج البلد.

ونوّه العوض إلى أنه تم إجراء العديد من التسويات لمنشآت صناعية بدأت تعمل في المحافظة قبل إكمال عودتها إلى كنف الدولة وحصلت على تراخيص نظامية وحالياً تعمل بشكل قانوني.

وبيّن أنه تم ترخيص 37 مشروعاً في المحافظة منذ بداية العام الحالي برأسمال قيمته 935 مليون ليرة نصفها تقريباً في الصناعات الغذائية.