فأر في طبق حساء

دعا أحد سكان تايوان صديقاً له على وجبة غداء في أحد المطاعم، لكن طبق الحساء أصاب الصديقين بالذهول لمحتواه العجيب.

وذكرت صحيفة «ديلي ستار»: إن الحادث وقع في مدينة سين شو شمال غربي تايوان، عندما قدم النادل للصديقين طبقاً من حساء هوغو (إناء فيه مرق يغلي على طاولة الطعام مباشرة، وتتم إضافة اللحوم والخضراوات والمعكرونة وغيرها من المواد حسب رغبة الزبون).

ودهش الصديقان لدى اكتشافهما فأراً مسلوقاً داخل إناء الحساء. وقال صاحب الوليمة، إين مين، الذي غضب من عمال المطعم، عبر منشور على صفحات التواصل الاجتماعي: «أشتري لصديقي حساء وفجأة أرى فأراً ميتاً. ما هذا؟ هل هو عرض ترويجي: اشتر واحصل على هدية»؟

وقدم النادل اعتذاراه للصديقين وجلب لهما على الفور طبقين جديدين من الحساء.