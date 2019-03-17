الحرية وسلمية في صدارة سيدات الدرجة الثانية..

اختتمت مباريات دور الثمانية من دوري سلة سيدات الدرجة الثانية عبر مجموعتين بطرطوس وحمص وقد تصدر الحرية تجمع طرطوس بعد فوزه على تشرين 34/45 وعلى العربي 27/63 وعلى التضامن 37/47 وجاء بالمركز الثاني تشرين بفوزه على التضامن33/34 وعلى العربي35/52 وجاء العربي بالمركز الثالث بفوزه على التضامن الذي حل أخيراً 25/37 وبذلك يتأهل الحرية وتشرين عن هذه المجموعة إلى الدور النهائي المؤهل للدرجة الأولى ليلاقوا السلمية والعروبة المتأهلين عن مجموعة حمص والذي نال المركز الأول فيها فريق السلمية بفوزه على محردة 51/56 وعلى العروبة 47/48 وعلى بردى 48/59 وحل العروبة ثانياً بفوزه على بردى 39/55 وعلى محردة 47/54 وجاء بردى ثالثاً بفوزه على محردة الذي حل أخيراً 50/61 بعد التمديد. هذا وسيقام الدور النهائي عبر مرحلتين ذهاباً وإياباً وحدد موعد الذهاب أيام 23-22-21 وموعد الإياب 30-29-28، لكن لم يحدد المكان بعد وسيتأهل أول فريقين إلى الدرجة الأولى.