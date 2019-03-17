رياضة

الحرية وسلمية في صدارة سيدات الدرجة الثانية..

| الوطن

الإثنين, 18-03-2019

اختتمت مباريات دور الثمانية من دوري سلة سيدات الدرجة الثانية عبر مجموعتين بطرطوس وحمص وقد تصدر الحرية تجمع طرطوس بعد فوزه على تشرين 34/45 وعلى العربي 27/63 وعلى التضامن 37/47 وجاء بالمركز الثاني تشرين بفوزه على التضامن33/34 وعلى العربي35/52 وجاء العربي بالمركز الثالث بفوزه على التضامن الذي حل أخيراً 25/37 وبذلك يتأهل الحرية وتشرين عن هذه المجموعة إلى الدور النهائي المؤهل للدرجة الأولى ليلاقوا السلمية والعروبة المتأهلين عن مجموعة حمص والذي نال المركز الأول فيها فريق السلمية بفوزه على محردة 51/56 وعلى العروبة 47/48 وعلى بردى 48/59 وحل العروبة ثانياً بفوزه على بردى 39/55 وعلى محردة 47/54 وجاء بردى ثالثاً بفوزه على محردة الذي حل أخيراً 50/61 بعد التمديد. هذا وسيقام الدور النهائي عبر مرحلتين ذهاباً وإياباً وحدد موعد الذهاب أيام 23-22-21 وموعد الإياب 30-29-28، لكن لم يحدد المكان بعد وسيتأهل أول فريقين إلى الدرجة الأولى.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 18-03-2019

في النواعير همة واهتمام ونظرة إلى الأمام … مطبات وإمكانيات محدودة وعقوبات مادية والحوايني يبرر

الإثنين, 18-03-2019

بعد مركز الوصافة: ناشئات الفيحاء يتمرنّ بثلاث كرات وطقم واحد وعلى أرض زفتية

الإثنين, 18-03-2019

سلة القدموس الأنثوية تنشط

الإثنين, 18-03-2019

ثلاثة استحقاقات كروية منتظرة!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock