رياضة

منافسة قوية ببطولة الجمهورية للقوس والسهم

الإثنين, 18-03-2019

اختتمت في اللاذقية بطولة الجمهورية للقوس والسهم داخل الصالات المغلقة لمسافة 18 متراً بالفترة من 14 ولغاية 16 آذار الجاري، وشهدت البطولة ولادة نجوم جدد سيشكلون إضافة للعبة.
وكان رئيس اتحاد القوس والسهم الأستاذ المحامي خالد طويل قد تابع فعاليات البطولة وتوّج الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى، وأشاد بتعاون اللجنة التنفيذية في اللاذقية وإدارة مدينة الأسد الرياضية واللجنة الفنية للقوس والسهم باللاذقية، وأكد أن الاتحاد سيرعى الفائزين ويضمهم للمنتخبات الوطنية تحضيراً لإعدادهم للمشاركات والاستحقاقات الخارجية.
من جهته قال فادي الأخرس عضو اتحاد القوس والسهم: امتازت البطولة بمنافسات قوية بين محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية، وشكلت المشاركة الواسعة (50) لاعباً ولاعبة من محافظات «دمشق، ريف دمشق، اللاذقية، حلب، طرطوس، وهيئة الإدارة المحلية» إضافة وتميزاً كما كان لبروز أسماء جديدة بمختلف الفئات وقع إيجابي يبشر بمستقبل رائع للعبة.

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