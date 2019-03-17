ثلاثة استحقاقات كروية منتظرة!

في الوقت الذي اختتم فيه منتخبنا الاولمبي لكرة القدم معسكره التدريبي القصير في العاصمة الإيرانية بلقاء تجريبي عصر أمس مع مستضيفه الإيراني، أنهى به ورقة إعداده لخوض غمار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو، حيث يصل منتخبنا عصر اليوم إلى الكويت لهذه الغاية وتنتظره فيها ثلاث مواجهات مهمة مع فرق مجموعته بدءاً من يوم الجمعة القادم حيث يفتتح مبارياته بالتصفيات مع المنتخب القيرغيزستاني ثم يواجه المستضيف الكويتي يوم الأحد ويختتم مبارياته بلقاء الشقيق الأردني يوم الثلاثاء علماً أن الفرق الفائزة ببطولة المجموعات الـ(11) ستتأهل مباشرة إلى النهائيات الآسيوية ويتأهل أيضاً أصحاب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في جميع المجموعات!

ويبدأ بعد غد الأربعاء منتخبنا الوطني للرجال مشواره الودي في بطولة كأس الصداقة بالعراق حيث يقص مع أصحاب الضيافة شارة الافتتاح في تمام الساعة السادسة مساء، ووفق المعلومات فإن محطة الكأس القطرية ستقوم بنقل كل مباريات البطولة، علماً أن منتخبنا الوطني سيلعب مباراته الثانية والأخيرة له في البطولة مع نظيره الأردني يوم السبت القادم.

أما منتخبنا الناشئ الذي انطلق أمس في دمشق معسكره التدريبي الذي يستمر أسبوعاً فتنتظره في شهر نيسان المقبل أول محطة تجريبية خارجية حيث يغادرنا في الأسبوع الأخير منه إلى العاصمة الأردنية عمّان لإقامة معسكر تدريبي فيها لمدة ستة أيام ويلاقي المنتخب الأردني خلالها مرتين يومي 27 و30 نيسان القادم على طريق إعداده للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام أيضاً في العاصمة الأردنية هذا الصيف بعد اعتذار سلطنة عُمان عن استضافتها.

وقد دفعت مشاركات منتخباتنا الخارجية تلك إضافة إلى خوض فريقي الجيش والاتحاد لاستحقاق بطولة الاتحاد الآسيوي إلى تأجيل مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز إلى يوم الخامس من نيسان القادم وإلى تأجيل مماثل لموعد إقامة مباريات دور نصف نهائي مسابقة الكأس إلى شهر أيار المقبل بحسب تأكيدات أمين السر العام لاتحاد اللعبة سامر ضيا الخاصة لـ«الوطن» والذي أعلن أيضاً أن منتخبنا الوطني للرجال سيغادر يوم 24 من آذار الجاري إلى الإمارات للقاء منتخبها ودياً يوم 26 منه في ملعب أبو ظبي.

فوز الأولمبي

منتخبنا الأولمبي فاز على نظيره الإيراني بهدفين لهدف في آخر مبارياته الاستعدادية لتصفيات آسيا تحت 23 سنة… سجل لمنتخبنا محمد كامل كواية د 42 وعلاء الدالي د 90 فيما سجلت إيران هدفها د 24.