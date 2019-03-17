أمطار حلب ثلاثة أضعاف العام الماضي.. 140 ألف هكتار قمح مروي و380 ألف شعير بعلاً … مراد: الأمطار شجعت الفلاحين على الزراعة البعلية

كشف مدير الزراعة في حلب نبيه مراد عن ارتفاع المساحات المزروعة بالقمح المروي لتصل إلى 140 ألف هكتار والقمح البعل 170 ألف هكتار، وهي تبشر بموسم حبوب متميز خلال هذا العام.

وأكد مراد في تصريح لــ«الوطن» عن تجاوز الهطلات المطرية في جميع أنحاء محافظة حلب لمعدلاتها السنوية بشكل مضاعف، والأهم أنها كانت متوازنة وموزعة على أيام الشتاء، حيث بلغت الهطلات في حلب 536 مم ومعدل كامل العام 445 مم وإعزاز 771 والمعدل السنوي 415 مم وعفرين 837مم والمعدل 472 مم والباب 455 مم والمعدل 333مم ومنبج 614 والمعدل 281 مم وجرابلس 556 مم والمعدل 312 مم وجنديرس 919 مم والمعدل 491 مم، وبشكل عام جميع المناطق تجاوزت المعدل وكانت ثلاثة أضعاف ما كان عليه الهطل في العام الماضي, مضيفاً: إن المساحة المزروعة بمحصول الشعير البعل ونتيجة وفرة الأمطار وصلت إلى 380 ألف هكتار، وهذا مؤشر ممتاز على واقع زراعة الحبوب في حلب، كما تمت زراعة 7200 بمحصول البقوليات المختلفة بشكل مروي، وسجلت زراعة البقوليات بشكل بعل رقماً متميزاً وصل إلى أكثر من 62 ألف هكتار واقتربت جميع المحاصيل الشتوية من المعدل السنوي وفق ما هو مخطط له، فيما لوحظ اهتماماً كبيراً بزراعة النباتات الطبية والعطرية، حيث بلغت المساحة المزروعة حتى تاريخه 32 ألف هكتار، ويمكن أن تزيد في الفترة القادمة لأن الزراعة ما زالت مستمرة، فيما بدأت زراعة البطاطا للعروة الربيعية وبلغت المساحة المزروعة حتى الآن 1904 هكتارات من أصل الخطة البالغة 4474 هكتاراً.

وعن عودة الزراعة في المناطق المحررة ذكر مدير الزراعة أن نسبة العودة واستثمار الأرض شكلا نسبة جيدة، حيث بلغت المساحة المزروعة في المحافظة أكثر من 256 ألف هكتار من أصل المساحة القابلة للاستثمار وقدرها 350 ألف هكتار وتقوم بهذه العمليات الزراعية ما يزيد على 95 ألف عائلة في المناطق المحررة، وبهدف إعادة زراعة المناطق الحراجية التي خربتها المجموعات الإرهابية، تسعى مديرية الزراعة إلى إنتاج الغراس في المشاتل في المناطق المحررة حيث يجري إنتاج الغراس المثمرة في مشاتل كفر أنطون وبابنس وحميمة وميزناز ودير قاق وعفرين والعلقمية، وكذلك إنتاج الغراس الحراجية في المشتل المركزي في حلب والكماري وعين دارة والحمام، علماً أن طاقة هذه المشاتل السنوية الفعلية تتجاوز 1.6 مليون غرسة للحراجي فقط وفي مشتل حلب تمت تعبئة 160 ألف كيس بالخلطة الزراعية ونفذت زراعة 130 ألف كيس بالبذور الحراجية، وتمت زراعة 39 ألف غرسة حراجية على طريق عام حلب الرقة وطريق المطار من خلال تحريج 50 هكتاراً في حرم طريق حلب الرقة و10 هكتارات من عقدة جسر طريق المطار إلى جسر الصاخور، ويتم العمل الآن على تحريج ضفاف بحيرة الأسد بمساحة 200 هكتار.

وتحدث مراد عن الثروة الحيوانية قائلاً: تبلغ أعداد الثروة الحيوانية في حلب الآن 1978189 رأساً من الأغنام و67247 رأساً من الأبقار و222874 رأساً من الماعز، فيما يصل عدد المداجن المرخصة إلى 992 مدجنة منها 920 مدجنة لحم و66 مدجنة بيض، أغلب هذه المداجن في المناطق غير الأمنة، حيث يوجد في المناطق الآمنة 92 مدجنة فروج لحم و16 مدجنة فروج بيض مشيراً إلى أنه حتى الشهر الحالي تم تلقيح 116 ألف رأس من الأغنام بلقاح الحمى القلاعية و25 ألف رأس بلقاح الجدري و152 ألفاً بلقاح الأنتروتوكسيما و12 ألف رأس بلقاح الجمرة الخبيثة للخيول و105 آلاف لقاح للدواجن .