شؤون محلية

حملة تغيير في السورية للطيران … النقل: لا علاقة للتغيرات بأي ملف فساد وجاءت بناء على طلب مديرية المؤسسة

| محمود الصالح

الإثنين, 18-03-2019

أصدر وزير النقل علي حمود ستة قرارات تتضمن تغييرات في مؤسسة الطيران العربية السورية شملت تكليف حاتم كباس مديراً للشؤون الفنية بدلاً من يوسف الحوش، وهيثم محمد عيسى مديراً للشؤون الإدارية والقانونية عوضاً عن كنان إسماعيل، ولؤي سليمان الحسن مديراً للشؤون التجارية والتسويق عوضاً عن رضا عدي الذي أصبح مديراً للعقود والمشتريات عوضاً عن ربا خليل، وعبد العزيز كربوج مديراً لمكتب المدير العام بدلاً من أحمد عباس آغا، ومحمد نادر عكنان مديراً للشؤون المالية عوضاً عن فراس داود، وذلك بالتزامن مع وجود مديرة مؤسسة الطيران العربية السورية شفاء النوري بمهمة خارج البلاد.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن القرارات التي أصدرها اليوم وزير النقل وطالت أهم المفاصل الأساسية في المؤسسة. جاءت بناء على طلب المدير العام للمؤسسة، وعلى ما تم تداوله خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إلى المؤسسة، وبهدف تجاوز الصعوبات التي تعاني منها، والحاجة الملحة لتأمين قطع تبديل للطائرات، وكذلك إصلاح الطائرات، والمحركات وشراء طائرات جديدة.
وأكد المصدر أن المؤسسة تسعى إلى الاستثمار الأمثل للبنى المتاحة وتجاوز تبعات الحرب والحصار الذي تعرضت له البلاد والاستهداف المباشر لهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى سعي المؤسسة إلى تطوير الأداء ورفع كفاءة الإنتاج، وفتح آفاق جديدة للكوادر الفنية في المؤسسة، ونفى المصدر وجود أي علاقة بين صدور هذه القرارات وأي ملف فساد يمكن الحديث عنه بدليل أن أحد المديرين الذين تم إعفاؤهم الآن في مهمة مع المدير العام للمؤسسة في إيران من أجل العمل على بحث آفاق تطوير العلاقة بين المؤسسة والأصدقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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