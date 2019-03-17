إيران: الآلية المالية الأوروبية «اينستكس» لا تلبي توقعاتنا

اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حشمت اللـه فلاحت بيشه أن الآلية المالية الأوروبية المعروفة بـ«اينستكس» لا تلبي توقعات إيران. وقال فلاحت بيشه في تصريح أمس: «هناك الكثير من الدول الأوروبية تماطل في تنفيذ الآلية المالية الأوروبية»، معتبراً أن «فرنسا وبريطانيا وألمانيا فقط تسعى لتنفيذها». وأكد المسؤول البرلماني الإيراني ضرورة عدم حصر المبادلات التجارية مع أوروبا في هذه الدول الثلاث ويجب أن تشمل كل الاتحاد الأوروبي.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أعلن السبت أنه سيتم قريباً تسجيل الآلية المالية الإيرانية مع الآلية المالية الأوروبية الخاصة المسماة «اينستكس».

يذكــر أن الــدول الأوروبيــــة الموقعـــة على الاتفـــاق النـــووي مــع إيران أكدت تمسكها به وتنفيــذه بالكامــل بعد انســحاب الإدارة الأميركية منه وأعلنت كل من فرنســـا وألمانيــا وبريطانيا إنشاء آلية مشتركة لتسوية الحسابات المالية مع إيران.