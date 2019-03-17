عربي ودولي

ماكرون يتهم «السترات الصفراء» بمحاولة تدمير فرنسا

| روسيا اليوم- نوفوستي

الإثنين, 18-03-2019

عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانته للفوضى التي أثارتها احتجاجات ذوي «السترات الصفراء» السبت، معتبراً أن المتظاهرين يسعون إلى «تدمير الجمهورية» الفرنسية. وكتب ماكرون على صفحته في تويتر: «ما حدث في جادة الشانزيليزيه، لم يعد يُعتبر مظهراً من التعبير عن الرأي. هؤلاء أشخاص يريدون تدمير الجمهورية. كل من شارك هناك»، وأكد ضرورة اتخاذ «قرارات قوية» حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى.
ونهب محتجون العديد من المحلات التجارية في جادة الشانزيليزيه في العاصمة باريس، وأحرقوها، وذلك في الأسبوع 18 لتظاهرات ذوي «السترات الصفراء» احتجاجاً على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية.
واضطرت فرق الإطفاء لإخلاء بناية تقع قرب الجادة الباريسية الشهيرة، إثر اندلاع حريق في بنك، وقال رجال الإطفاء إنهم أنقذوا شخصين من ألسنة اللهب، هما سيدة ورضيعها، كانا عالقين في الطابق الثاني من البناية»، مشيرين إلى أن الحريق خلف 11 جريحا إصاباتهم طفيفة بينهم شرطيان.

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