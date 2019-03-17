سورية

بعثة روسية للتنقيب عن الآثار في المياه السورية

| وكالات

الإثنين, 18-03-2019

في أول رحلة استكشافية إلى سورية من هذا النوع في تاريخ روسيا الحديث، تصل في النصف الثاني من العام الحالي، بعثة استكشافية للتنقيب عن الآثار قبالة الساحل السوري.
وقال مدير معهد العلوم الاجتماعية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول الحكومية الروسية، إيفان تشيخاريف، وفق موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: إن هذه أول رحلة استكشافية إلى سورية من هذا النوع في تاريخ روسيا الحديث، وتعتبر قفزة للعلوم الروسية في منطقة المتوسط.
وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للبعثة، البحث والعثور على المواد والقطع الأثرية الغارقة في مياه المتوسط، حيث يوجد عدد من المدن والموانئ والقلاع القديمة تعود للعصور الوسطى والفينيقية وبينها جزيرة أرواد التي تبعد 3.5 كم عن ميناء طرطوس. وستركز البعثة على دراسة طريق الملاحة القديم الممتد من تاوريس خيرسون الأثرية في شبه جزيرة القرم الروسية، إلى المراكز الرئيسية للحضارة القديمة على الساحل السوري.
وستعمل البعثة بدعم من وزارة الدفاع الروسية ومعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية وسيتم تنسيق نشاطها في إطار رحلة لسفينة الدراسات المائية الروسية «دونوزلاف» إلى شرقي المتوسط، حيث سيستخدم فريق البعثة معدات وأجهزة الغوص العميق التي تحملها السفينة.
وفي كانون الأول الماضي، وقع حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية دميتري أوفسينيكوف، على اتفاقية للتعاون مع محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى، تؤسس للعلاقات بين المدينتين في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية والاجتماعية.

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