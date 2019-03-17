عربي ودولي

بدء محادثات تشكيل الحكومة الجديدة في الجزائر

| وكالات

الإثنين, 18-03-2019

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أمس أن رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي بدأ محادثات تشكيل حكومة جديدة. وقالت الوكالة: إن الحكومة الجديدة ستضم «كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي».
وأكدت نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الحكومة تعكس الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري. كما أشار المصدر ذاته إلى أن المشاورات الجارية ستُوسع لتضم ممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك بغية التوصل إلى تشكيل «حكومة منفتحة بشكل واسع». وكان بدوي أوضح أن عمل الحكومة الجديدة سينصب أساساً في «وضع كل الإمكانات وضمان سيرورة مختلف المصالح والمؤسسات لتكون في المستوى التنموي الذي ينشده المواطن».

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