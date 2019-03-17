سورية

ونيس: من أولويات إنجاح قمة تونس عودة سورية للصف العربي

| الوطن - وكالات

الإثنين, 18-03-2019

اعتبر وزير الخارجية التونسي السابق أحمد ونيس، أن هناك 4 أولويات قد تسهم في إنجاح القمة العربية المزمع عقدها في تونس نهاية الشهر الجاري، من بينها عودة سورية إلى الصف العربي. وقال ونيس في تصريح صحفي: إن «هناك 4 أولويات تكرس ثوابت العمل العربي المشترك، قد تسهم في إنجاح قمة تونس في حال تم التوصل إلى إيجاد حلول لها»، وذلك بحسب موقع «عربي21» الإلكتروني القطري الداعم للمعارضة.
وأضاف: إن «القمة الـ30 لرؤساء الدول العربية يمكن أن تكون ناجحة وهي قادرة على أن توجه رسائل إيجابية إلى العالم وإلى الرأي العام العربي في صورة اتخاذ خطوات عملية».
وحدد تلك الأولويات في «استعادة الأولوية لأمهات القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتجاوز الخلافات العربية العربية في منطقتي الخليج والبلدان المغاربية، واستئناف الحوار بين العرب وإيران وعودة سورية إلى الصف العربي ضمن مسار التسوية للملفات السياسية والإنسانية والحقوقية ولأزمات تعاني منها كثير من الدول العربية بينها سورية وليبيا واليمن». وأضاف: «يمكن اعتبار ملف أكثر من 10 ملايين لاجئ سوري (مهجر) على رأس هذه الملفات المستعجلة، وهو ملف سياسي إنساني لا يمكن تسويته من دون مسار سياسي، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى طي صفحة الماضي والقبول بكون قاعدة المصير المشترك تعني كذلك فتح الباب لعودة سورية إلى الصف العربي والحوار حول مرحلة إعادة بناء ما هدمته الحرب طوال الأعوام الثمانية الماضية».
وتستضيف تونس نهاية الشهر الجاري الدورة العادية الثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بعد اعتذار مملكة البحرين.

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