برجك اليوم – الاثنين 18 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان آن أوان الحل ولو بالقليل من التنازلات لمصلحة علاقات أفضل، فاقترب من محيطك، وقد تتلقى عروضاً مهنية جديدة أو مفاجآت تجعلك أكثر ارتياحاً لتدرس أو لتحلل أو لتفاوض.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد تميل إلى الكآبة أو تشعر بعدم الارتياح وتحتاج إلى رفع معنوياتك ممن تحب، حوار ساخن مع أحد أفراد العائلة أو شعور بعدم الأمان أو القلق على أمور صحية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قراراتك أكثر ثباتاً والصراعات حولك أخف بكثير وتعطي أوامر وتجتمع مع من حولك، فأنت دبلوماسي ولطيف وضاحك وتضم جهودك إلى جهود من حولك لتمنح نفسك السعادة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد تعاني هذه الفترة نقصاً كبيراً في السيولة، فانتبه لمصروفك ولا تضيع أموالك فأنت معرض لمصاريف إضافية، حاول أن تسأل نفسك هل أنت بحاجة لها فعلاً أم لا؟

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب الحقيقة أنك تخوض ثمار العمل مسلحاً بمقاومة وتفاؤل ورغبة في الإنجاز، وهذا اليوم يزودك بالطاقة ولكنه قد يجعلك مستعجلاً الحلول خالياً من اللباقة أو اللطف.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول اليوم للكسل أو للتعب فلا تسمح للضعف أن يشل حركتك أو ينسيك الهدف الذي تسعى إليه، فالمشكلة اليوم أنك تنكفئ على ذاتك وتفضل أن تتألم بمفردك بعيداً عن الأنظار.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول الذكور لهم دور كبير في حياتك، قد تسمع لهجة مختلفة أو تتعرف على غرباء، فاليوم للتسلية والاجتماعات المرحة وقد تتعرف على أصدقاء جدد لهم دور في حياتك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تأخذ قراراً بالابتعاد فكل ما حولك لا يعجبك، وقد تشعر أن كل جهودك لا تعجب من حولك، وكأنهم غير راضين عن عملك أو عن تصرفاتك فأنت تكره الضغط واليوم للأوامر.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول حولك الكثير من التضامن مع مشاريعك أو مع تطلعاتك الطموح من رؤسائك في العمل، أومن زملائك الذين يحترمون وجهة نظرك والأهم أنك تشعر بمحبتهم الحقيقية.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تميل إلى المرح والجلسات الظريفة وتود الارتقاء إلى الأفضل بمساعدة الآخرين، وأصدقاء جدد يساعدونك في مخططات وقد تفكر في مشروع طالما تمنيته.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الكواكب في مكان غير مناسب قد يعرضك لتشويش في الرؤية أو نزاعات على مستوى الزواج، فاحذر العناد ولا تتحمس للجديد إذا كنت غير متأكد منه أو لم تدرسه بعد.