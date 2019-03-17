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أصحاب فنادق ومطاعم سرقوا كهرباء بـ400 مليون ليرة

| قصي أحمد المحمد

الإثنين, 18-03-2019

بينما أعلن مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب عن تنظيم ما يزيد عن 5200 ضبط بحق مستجرين بطرق غير مشروعة، كشف مدير مراقبة الشبكات في الشركة العامة لكهرباء دمشق لؤي ملحم أنه تم تنظيم خمسة ضبوط لمراكز تحويل خاصة لكبار المشتركين في دمشق منهم أصحاب منشآت سياحية كبيرة «سلاسل فنادق ومطاعم» بقيمة 400 مليون ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار الخطيب إلى أن نسبة الجباية التي حققتها المؤسسة في العام الماضي تجاوزت 85 بالمئة من قيمة الكهرباء الموزّعة.
من جهته أكد ملحم أن تنظيم الضبوط المذكورة ضمن المراقبة الدورية لكبار المشتركين ووفق توجيهات الوزارة المستمرة.

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