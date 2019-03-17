هيئة حكومية تدعو إلى استيراد اللحوم لخفض الأسعار

اقترحت دراسة صادرة عن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار السماح باستيراد اللحوم الحمراء المثلجة والمبردة بأقصى سرعة ممكنة لسد النقص الحاصل والفجوة القائمة ما بين العرض والطلب عليها، إلى جانب تخفيض التعرفة الجمركية للحوم المستوردة بكافة أشكالها وأنواعها الحية والطازجة والمبردة والمجمدة لتصبح 1 بالمئة بدلاً من السائدة.

وشددت الدراسة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها على ضرورة متابعة الكميات المهربة من الفروج من جهة صلاحيتها للاستخدام من عدمه ليصار إلى زيادة التوريد للأسواق ضغطاً للأسعار والحد من ارتفاعها، ريثما يجري طرح الأفواج التي بدئ بتربيتها نتيجة ارتفاع أسعار الفروج والتي من المتوقع أن تطرح بعد نحو 40 يوماً.