نشطاء: «بروكسل» أقصى وجهة نظر المنظمات المدنية داخل سورية

أكد نشطاء مجتمع مدني، أنه «لم تكن هناك عدالة وتوازن»، من قبل المنظمين لما يسمى «المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سورية والمنطقة»، حيث جرى تغييب وإقصاء لوجهة نظر المنظمات المدنية العاملة في الداخل السوري، والتي انسحب العديد منها وقاموا بـ«حملة مناصرة» لقضايا إنسانية وأخلاقية سورية على هامش المؤتمر.

وفي تصريح لـ«الوطن»، ذكر الناشط في مجال المجتمع المدني في داخل سورية بلال سليطين، والذي دعي للمشاركة في «أيام الحوار»، أن «مجموعة من الناشطين والمنظمات المدعوة من الداخل اعتذرت عن المشاركة في الجلسات، لأنه كانت هناك عملية تمييز بين المنظمات العاملة في الداخل السوري، وتلك العاملة في الخارج، من حيث إعطاء الفرصة للحديث، مع الاحترام لحق الجميع في الحديث والتعبير عن رؤيته ووجهة نظره».

مشاركون آخرون من الداخل السوري أكدوا لـ«الوطن»، أنه «عندما تم توجيه الدعوات كان التصور أنه سيكون هناك توازن في العدد، لكن الأمر لم يكن كذلك، حيث شكلت نسبة الموجودين من المنظمات الموجودة في دول الجوار وأوروبا أكثر من 95 بالمئة».