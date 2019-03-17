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أمطار حلب ثلاثة أضعاف العام الماضي وشجعت على «البعلية»

| محمود الصالح

الإثنين, 18-03-2019

كشف مدير الزراعة في حلب نبيه مراد عن ارتفاع المساحات المزروعة بالقمح المروي لتصل إلى 140 ألف هكتار والبعل إلى 170 ألف هكتار، معتبراً أن ذلك يبشر بموسم حبوب متميز خلال العام الحالي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مراد أن الأمطار وبشكل عام تجاوزت في جميع المناطق في حلب المعدل وكانت ثلاثة أضعاف ما كان عليه الهطل بالعام الماضي.
ورأى مراد أنه نتيجة وفرة الأمطار بلغت مساحة الأراضي المزروعة بمحصول الشعير البعل إلى 380 ألف هكتار وهذا مؤشر ممتاز على واقع زراعة الحبوب في حلب، مشيراً إلى أنه تمت زراعة 7200 هكتار بمحصول البقوليات المختلفة بشكل مروي.

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