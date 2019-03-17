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في ختام مؤتمرهم أكدوا على عروبة الجولان ولواء اسكندرون … «المحامون العرب» يوجهون رسائل للرؤساء لإعادة سورية إلى الجامعة

| محمد منار حميجو

الإثنين, 18-03-2019

أكد المحامي المشارك في مؤتمر اتحاد المحامين العرب المنعقد في تونس سامر مهنا، أن البيان الختامي للمؤتمر شدد على أن يرسل الاتحاد رسائل إلى الرؤساء والزعماء العرب بإعادة سورية إلى جامعة الدول العربية وإلغاء قرار تجميد عضويتها.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال مهنا: كما جاء في البيان الذي تلاه أمين العام للاتحاد سميح خريس في ختـــام المؤتمــر أن الجــولان يعتبــــر جزءاً لا يتجزأ من الأرض السوريـــة مع التـــأكيد على عروبة لواء الاسكنــدرون، مشــيراً إلى أن البيـــان لم يـــذكر الجـــولان في البـــداية فاعتــرض بعض المحامين السوريين ما دفع رئيس المؤتمر إلى التأكيد على عروبة وسوريّة الجولان وأن الاتحاد يذكر ذلك في كل مؤتمراته.
وأشار مهنا إلى أن البيان تطرق إلى شرعية استخدام السلاح ضد الإرهاب والإرهابيين، كما طالب البيان بإلغاء كافة تأشيرات الدخول إلى الدول العربية، مؤكداً أنه تم رفض وتجريم كل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني إضافة إلى المطالبة بالوحدة العربية وبمزيد من التنسيق العربي لمواجهة مخططات أعداء الأمة إضافة إلى إلغاء اتفاقيات أبرمتها بعض الدول العربية مع العدو الصهيوني.
وشدد البيان على ضرورة مطالبة الزعماء العرب باستثمار المال في الوطن العربي وتهيئة ظروف الاستثمار دعماً للتنمية.

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