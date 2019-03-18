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العصائر تحمي من أمراض القلب

| وكالات

الثلاثاء, 19-03-2019

توصل أطباء هولنديون إلى أن تناول عصائر الفواكه بانتظام يحمي من تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يكفي تناول كوب واحد في اليوم للوقاية من هذه الأمراض.
وتعرضت عصائر الفواكه في الفترة الأخيرة إلى انتقادات شديدة بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر. ولكن نتائج البحوث التي أجراها خبراء المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، مع خبراء من جامعتي أوترخت ولاهاي للعلوم التطبيقية في هولندا، سمحت للباحثين بالتوصل إلى أن تناول عصائر الفواكه يساعد على الوقاية من حدوث اضطرابات خطيرة لها علاقة بعمل القلب.
وانتبه الباحثون خلال دراستهم للبيانات الطبية لـ34.5 ألف شخص أعمارهم 20-69 سنة خلال 14 سنة، إلى تأثير تناول عصائر الفواكه بانتظام في عمل القلب والأوعية الدموية. وتبين أن الذين كانوا يتناولون سبعة أكواب من عصائر الفواكه أسبوعياً، انخفضت في صفوفهم نسبة الإصابات بالجلطة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.
ووفقاً لرأي الأخصائيين، فإنه بالإمكان تحسين عمل القلب والأوعية الدموية بمضادات الأكسدة الموجودة في عصائر الفاكهة، كما أن نسبة هذه المضادات في بعض العصائر تزداد بعد عملية البسترة، ونسبة احتواء العصائر على الفيتامينات والعناصر المفيدة لا تقل كثيراً عن نسبتها في الفواكه والخضراوات.

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