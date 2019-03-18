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فرقة آشتي في مجمع دمر الثقافي

| الوطن

الثلاثاء, 19-03-2019

تحيي فرقة آشتي للتراث الكردي أمسية غنائية موسيقية راقصة في الصالة المغلقة بمجمع دمر الثقافي مساء يوم غد في تمام الساعة السادسة، وذلك بمناسبة عيد النوروز، إشراف وسينوغرافيا إدريس مراد.
ويشار أن الفرقة قدمت مجموعة من الحفلات، منها أمسيات ضمن مهرجان قوس قزح «الأول والثاني والثالث والرابع» في دار الأسد للثقافة والفنون- أوبرا دمشق، وأمسية على مسرح القباني وأخرى على مسرح مجمع دمر الثقافي، كما قدمت العرض المسرحي الراقص «مم وزين» عام 2017 بمناسبة عيد النوروز، ليكون أول عرض كردي مسرحي راقص في سورية.

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