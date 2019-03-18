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ثلاث جوائز لمسرحية سوريّة في مهرجان بالعراق

| الوطن

الثلاثاء, 19-03-2019

حصدت مسرحية «شيبوب ولصوص الصحراء» إنتاج مديرية المسارح والموسيقا مسرح الطفل والعرائس جائزة أفضل محرك دمى رندا الشماس وشهادتي تقدير للكادر المسرحي وللإخراج في مهرجان الحسيني الصغير بمدينة كربلاء العراقية.
المهرجان الذي أقيم خلال الفترة من 9 ولغاية 12 من آذار الجاري شاركت فيه سورية وبلجيكا وتونس والعراق حيث جاءت هذه الدورة بعنوان «محاربو السرطان» لدعم شريحة الأطفال المصابين وتضمن 9 عروض تستهدف الفئات العمرية من 5 سنوات فما دون، بالإضافة إلى 6 – 10 سنوات.
أما المسرحية فكتبها عاصم خيال وأخرجها مأمون الفرخ تدور فكرتها حول شيبوب الذي يكذب دائماً ويلفق بطولات خيالية يخوضها ضد اللصوص.

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