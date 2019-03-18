في دورته الخامسة عشرة معرض الكاريكاتور يكرم الراحل نضال سيجري … معاون وزير الثقافة: أهمية المعرض لكونه يستضيف ما يقارب 70 دولة عربية وعالمية

بعنوان بارز هو «الوقت» وتحية لروح الفنان «نضال سيجري» الممثل البارع الذي رسم الابتسامة على وجوه الكثير من الناس البسطاء، افتتح معرض سورية الدولي الخامس عشر للكاريكاتور (دورة الفنان نضال سيجري) في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، وسبق الافتتاح عرض فيلم قصير عن الوقت والفنان نضال سيجري ومهرجان سورية الدولي للكاريكاتور، وقام معاون وزير الثقافة توفيق الإمام بتكريم لجنة التحكيم المشاركة في مهرجان سورية الدولي الخامس عشر. وحضر التكريم والافتتاح مجموعة من الفنانين والمعنيين بالشأن الثقافي ووسائل الإعلام، ويستمر المعرض لغاية 20 آذار في قاعة المعارض بدار الأوبرا في دمشق. وخلال توزيع الجوائز على الفائزين تم تكريم لجنة التحكيم التي ضمت من سورية كلاً من الناقد التشكيلي سعد القاسم والفنان التشكيلي موفق مخول والدكتور ماهر الخولي والفنان حسن إسماعيل.

وفاء لمن تركوا بصمتهم

وأكد معاون وزير الثقافة «توفيق الإمام» أثر الافتتاح أن أهمية المعرض تأتي لكونه يستضيف ما يقارب 70 دولة عربية وعالمية بمشاركة 500 فنان، بالإضافة إلى توزيع 14 جائزة فازت في هذه المسابقة، مؤكداً استمرار وزارة الثقافة في فعالياتها المتنوعة التي لم تتوقف طوال سنوات الحرب على سورية.

وبدوره قال عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور «ماهر الخولي» إن خصوصية هذا الحدث تأتي لكونه رسالة إلى روح الراحل «نضال سيجري» وتكريمه من خلال معرض الكاريكاتور، هو وفاء لمن تركوا بصمتهم في الفن والثقافة السورية، خاصة أنه كان من أعضاء لجنة التحكيم في دورات المهرجان الأولى.

من جهته قال الدكتور حسين إسماعيل: «أتشرف كثيراً بمشاركتي في اللجنة لكوني سورياً فيجب أن نقدم شيئاً راقياً نكون فخورين به، ونعرّف الآخرين بنا من خلاله وخاصةً في المرحلة التي تمر بها سورية».

وأضاف إسماعيل إن «الفنان نضال سيجري استطاع في فترة قصيرة أن يحفر في وجدان الذاكرة السورية، لذلك فإن من دواعي سروري أن أكرم بهذه المناسبة التي تحمل تحية لروحه وذكراه الطيبة».

ما زال حاضراً فينا

بينما يقول الفنان التشكيلي وعضو لجنة التحكيم «موفق مخول» إن «الكاريكاتور يحمل الكثير من الذكاء، وما يميز هذا المعرض أنه حمل رسالة وتحية إلى روح الفنان «نضال سيجري»، لنقول له إنك ما زلت معنا حاضراً فينا. واستطعنا في هذا المعرض الذي تم بمشاركة 500 فنان أن نوصل أفكارنا من خلال هذا الفن الذي له تأثير كبير في الأوساط الاجتماعية».

ويذكر أن معرض سورية الدولي للكاريكاتور انطلق عام 2005 بمشاركة واسعة لرسامي الكاريكاتور في العالم، وتناول عبر سنواته الماضية مواضيع ثقافية ورياضية وسياسية ومنها(سورية بعيون الرسامين العالميين) و(الفن ضد الإرهاب) ومواضيع تهم الواقع المعيشي، بمشاركات عالمية مهمة ولجان تحكيم شكلت لتساهم في رفع مستوى المعرض في زحمة المعارض الدولية، ومنذ سنوات تستضيف دار الأسد للثقافة والفنون هذا المعرض إيماناً بدور فن الكاريكاتور الثقافي وهذا العام انطلق المعرض بمشاركة 500 فنان من 67 دولة.