قرارات إيجابية للمجلس الدولي للفيفا

خلال فترة حضوري في لجنة الحكام الدولية منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي ولفترة زمنية تجاوزت حدود الأربعة والعشرين عاماً، فقد تم اختياري خلالها ضمن وفد الفيفا لحضور الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (البورد) والمتخصص بتعديل مواد قانون اللعبة، وما زلت أذكر القرار الذي اتخذه هذا المجلس بناء على الاقتراح الذي تقدمت به شخصياً في إحدى هذه الجلسات حول ضرورة عدم السماح لحارس المرمى لمس الكرة باليد في حال تمريرها له عمداً من أحد أفراد فريقه، وبعدها مباشرة كنت وما زلت أتابع القرارات التي اتخذها هذا المجلس منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

ففي الاجتماع الأخير الذي تم عقده لهذا المجلس في الثاني من شهر آذار الحالي، تابعت جميع القرارات التي أسفر عنها هذا الاجتماع وخصوصاً حول التعديلات الجديدة على بعض مواد قانون اللعبة، والتي سيتم تطبيقها بداية من أول شهر تموز القادم، حيث سيتم إلغاء أي هدف إذا لمست الكرة يد المدافع داخل منطقة جزائه ونتج عنها هدف سواء كان هذا اللمس متعمداً أم غير متعمد، كما أن على اللاعب المستبدل الذي كان محتماً عليه سابقاً ضرورة الخروج من منتصف الملعب، فقد أصبح عليه من خلال التعديل الجديد إمكانية مغادرة ميدان الملعب من أقرب نقطة له من خط التماس، كما تم السماح للحارس خلال أدائه لركلة المرمى إمكانية تمرير الكرة لأحد زملائه داخل منطقة جزائه، كما أصبح بإمكان الحكم إشهار البطاقة الصفراء أو الحمراء لأي فرد من أفراد الجهازين الإداري والفني لأي منتخب، وليس شفهياً كما كان يحدث سابقاً، أما إذا لمست الكرة حكم المباراة في إحدى الهجمات، فإن عليه إسقاط الكرة على عكس ما كان يتم سابقاً بأن الحكم جزء من الملعب، كما تمت إتاحة الفرصة لحارس المرمى أثناء تنفيذ ركلة الجزاء من إمكانية وضع قدم واحدة فقط على خط مرماه، كما أصبح على الحكم ضرورة معاقبة اللاعبين الذين يثيرون المشاكل في الحائط الدفاعي أثناء تنفيذ الركلات الحرة الثابتة.

وبعد، فهذا ما أردت شرحه وتوضيحه من قرارات اتخذها المجلس الدولي في اجتماعه السنوي الأخير.