الفتوة يلاقي المجد بغياب مدربه!

يعود ملعب الجلاء بدمشق إلى الضجيج الودي عندما يستضيف في الثانية من عصر يوم الغد الأربعاء المباراة التجريبية بين الفتوة العائد مؤخراً لدوري الأضواء والمجد وهي واحدة من ثلاث مباريات سعى مدرب المجد الكابتن عماد دحبور لتوفيرها لفريقه خلال استراحة الدوري للوصول بفريقه إلى أعلى درجات الجاهزية قبل السفر إلى حمص يوم الخامس من نيسان القادم لملاقاة مستضيفه الكرامة في الأسبوع السابع من مرحلة إياب الدوري الممتاز!

وأعلن الدحبور في معلومات خاصة لـ«الوطن» أن اتصالاته الأخيرة أثمرت عن توفير مباراة ثانية لفريقه مطلع الأسبوع القادم في دمشق وستكون مع فريق الوثبة في حين تتجه النية عنده بالتوجه بعدها إلى اللاذقية لإقامة معسكر تدريبي قصير فيها ولمدة ثلاثة أيام يلعب خلالها مباراة ودية واحدة مع أحد أندية عروس الساحل!

وكشف الدحبور أنه سيعمل في مباراة الغد مع الفريق الديري على مشاركة كاملة لحارس الفريق العائد مؤخراً للمجد علي هلامي الذي خضع في الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي خاص من مدرب حراس النادي نافع عبد القادر كما سيعطي فرصة مماثلة لمشاركة كل لاعبي دكة الاحتياط الذين لم تتم مشاركتهم مع الفريق في مبارياته الرسمية بدوري المحترفين!

من جهته مدرب فريق الفتوة أحمد عزام من العاصمة الإيرانية طهران حيث يوجد في معسكر منتخبنا الأولمبي بعد تعيينه رسميا من اتحاد اللعبة مساعداً للمدرب أيمن الحكيم نفى لـ«الوطن» أن يكون قد بادر إلى التخلي عن مهامه ومنصبه كمدرب لرجال الفتوة مؤكداً استمراره في عمله مع الفريق حتى نهاية استحقاقاته لآخر الموسم الحالي ومنها بل أهمها قيادته للفريق في مباراته المنتظرة بربع نهائي مسابقة الكأس التي ستجمعه مع فريق النواعير!

وأوضح العزام أن مساعده في الجهاز التدريبي مطيع دغوظ أوكلت إليه مهام الإشراف المؤقت على تدريبات الفتوة الاعتيادية ريثما يعود إلى دمشق مع اختتام مشاركة منتخبنا الأولمبي في مباريات مجموعته بالتصفيات التي ستقام في العاصمة الكويتية وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل معلنا أنه لم يوقع مع اتحاد اللعبة أي اتفاق مكتوب لحظة انضمامه إلى الكادر التدريبي للمنتخب!

وختم العزام في ختام حديثه لـ«الوطن» وشدد على سعادته وارتياحه في العمل مع فريق الفتوة مشيراً إلى أنه لم يتحادث بعد مع إدارة النادي التي يقدرها وتربطه معها علاقات محبة واحترام في الأمور المتعلقة بتجديد عقده لموسم آخر تاركا هذا الموضوع لقادمات الأيام القريبة!