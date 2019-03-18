الباريسي يؤكد هيمنته على الكلاسيكو .. ليون وريمس يواصلان الضغط

أكد سان جيرمان زعامته المطلقة للكرة الفرنسية بفوزه على ضيفه مرسيليا بثلاثة أهداف لهدف في الكلاسيكو في ختام الجولة التاسعة والعشرين من الليغ آن معززاً صدارته ومقترباً أكثر من حسم مبكر للقب ثامن بتاريخه وثان على التوالي، وجاءت هزيمة ليل بأرضه أمام موناكو لتعيد المنافسة على مقعد الوصيف إلى أرض الملعب بعد أن قلص ليون الفارق وكذلك بدا مرسيليا في وضع محرج مع فارق النقطة مع سانت إيتيان وريمس.

فوق الجميع

قدم فريقا سان جيرمان ومرسيليا مباراة تليق بالفريقين الأكثر جماهيرية هذه الأيام في بلاد العطور إلا أن أصحاب الأرض كانوا الأفضل فخرجوا فائزين بفضل ثنائية لدي ماريا من تسديدتين بعيدتين إحداهما من كرة ثابتة وثالثة من الهداف الشاب كليان مبابي عبر هجمة مثالية وأهدر مبابي فرصة توسيع الفارق بإهداره لركلة جزاء تصدى لها الحارس البديل يوهان بيلي الذي عوض مانداندا المطرود منذ الدقيقة 65 ليخرج مرسيليا بخسارة أولى منذ ست جولات وليفشل بالفوز على مضيفه منذ 2012.

فوز الباريسي هو السابع على التوالي محققاً العلامة الكاملة في البارك دوبرنس (15 فوزاً من 15 مباراة) هذا الموسم وسجل لاعبوه 3 أهداف على الأقل للمرة الثامنة عشرة، أما ثنائية دي ماريا فهي الأولى في سجله هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 9 أهداف.

وكان ليون خرج فائزاً بالنتيجة ذاتها على ضيفه مونبيلييه في مباراة سيطر عليها زملاء نبيل فقير الذي أهدر ركلة جزاء إلا أن أهداف تيرييه وموسى ديمبلي وحسام عوار كانت كافية لتحقيق الفوز الثاني خلال ثلاث جولات والعاشر في ملعب جيرلان، على حين تلقى مونبيلييه هزيمته الرابعة خارج ملعبه والثالثة في خمس جولات أخيرة لتتراجع حظوظه بمقعد دوري الأبطال.

نتائج الأسبوع 29

سان جيرمان * مرسيليا 3/1، ليل * موناكو صفر/1، ليون * مونبيلييه 3/1، كان * سانت إيتيان صفر/5، نيس * تولوز 1/1، ريمس * نانت 1/صفر، نيم * ستراسبورغ 2/2، بوردو * رين 1/1، غانغان * ديجون 1/صفر، أنجيه * أميان صفر/صفر.

حصيلة

• أربعة تعادلات أحدها سلبي مقابل ستة انتصارات منها 4 لأصحاب الأرض فشهدت الجولة 25 هدفاً جاء أحدها من علامة الجزاء وأهدر نبيل فقير (ليون) وكريستيان لوبيز (أنجيه) ومبابي (سان جيرمان) ثلاث ركلات أخرى.

• 44 بطاقة صفراء اشهرها الحكام في 9 مباريات منها 9 في مباراة نيم * ستراسبورغ وبالمقابل غابت البطاقات عن مباراة كان وسانت إيتيان وطرد حارس مرمى مرسيليا مانداندا بالحمراء المباشرة وجيرتو (نانت) بالإنذار الثاني.

• رفع مبابي رصيده إلى 26 هدفاً معززاً صدارته للهدافين بفارق مريح عن زميله الغائب كافاني ونيكولاس بيبي (ليل) ولدى كل منهما 17 هدفاً يليهما نيمار وفلوران توفين بـ13 هدفاً.