البرشا يحلق ثأراً والأتلتي يتأثر وريال زيزو يضغط … ضحكة زرقاء عريضة في ديربي لومبارديا

لم يطرأ تبديل بالشكل على الدوري الإسباني وإن تغير بالمضمون فقد عزز البرشا صدارته بفضل تألق خاص من نجمه ميسي قاده من خلال ثلاثية جديدة إلى الثأر من بيتيس برباعية وجاءت خسارة الأتلتي على أرض بلباو لتضيق الفارق وتنعش آمال الجار الملكي بالوصافة والأخير استهل مشواره بقيادة زيزو بفوز من نوع السهل الممتنع على حساب سلتا وبقي خيتافي رابعاً مع اقتراب المنافسين للأزرق المدريدي على مقعد دوري الأبطال بعد فوزي ألافيس وإشبيلية الصعبين خارج أرضيهما.

وفي إيطاليا حمل ديربي لومبارديا تغييراً مهماً في مربع الكبار بالدوري الإيطالي فقد ابتسم للنيراتزوري الذي نجح بقطف ثلاث نقاط استرجع بها المركز الثالث من جارة الروزينيري وحملت الجولة الثامنة والعشرون السقوط الأول لليوفي هذا الموسم بعدما نجح جنوى بإيقافه والفوز عليه بثنائية وجاء سقوط روما وأتلانتا ليريح ميلان قليلاً إلى أنهما مع لازيو سيبقون منافسين حتى حين على مقعد دوري الأبطال.

بريق بطل

من رباعية برشلونة نبدأ حيث قاد ميسي الفريق الكاتالوني إلى ثأر مثالي من ريال بيتيس آخر من هزمه بالليغا والوحيد الذي تجرأ عليه في نيوكامب هذا الموسم، ففي ملعب فيارمارين سجل ميسي ثلاثية جديدة أولها من ركلة حرة وآخرها بتسديدة (لوب) رائعة وسجل سواريز هدفاً رابعاً معوضاً أكثر من فرصة مهدرة ليخرج المتصدر فائزاً بالأربعة فاقترب خطوة أخرى نحو الاحتفاظ بلقبه بعدما رفع الفارق إلى 8 نقاط تاركاً للمدريديين الصراع على الوصافة.

فوز البرشا حمل الرقم 10 خارج أرضه وهو الخامس على التوالي ليصل إلى 16 مباراة دون هزيمة، وسجل لاعبوه 4 أهداف على الأقل للمرة الرابعة بعيداً عن نيوكامب والسابعة بالمجمل، أما هاتريك ميسي فهو العاشر بالليغا هذا الموسم والرابع للاعب من برشلونة والثالث للنجم الأرجنتيني الذي رفع ثلاثياته إلى 34 مع البرشا معادلاً رقم البرتغالي رونالدو وعلى الصعيد الشخصي أيضاً حقق ميسي فوزه رقم 333 بالليغا معادلاً رقم حارس برشلونة زوبزاريتا وبفارق فوز وحيد عن كاسياس أسطورة الريال، وكذلك تخطى ميسي زميله تشافي بعدد الانتصارات مع النادي بواقع 477 فوزاً بكل البطولات.

عودة وتعادل

التعادل كان سلبياً وإن كان مرضياً لخيتافي الذي احتفظ بالمركز الرابع لكنه كان مزعجاً لفالنسيا وهو العاشر له بأرضه هذا الموسم وبه حافظ على سجله دون هزيمة للمباراة العاشرة على التوالي بينما هو التاسع لخيتافي خارج ملعبه وبه وصل للمباراة السابعة دون خسارة.

العودة كانت لإشبيلية الذي حقق فوزاً صعباً على أرض إسبانيول وهو الفوز الثاني على التوالي لكبير الأندلس والرابع خارج أرضه والأول بفارق هدف، بينما مني أزرق برشلونة بخسارة خامسة على ملعبه والأولى بفارق هدف هناك وأولى بعد 6 جولات.

النتائج المسجلة – الإسباني 28

• سوسيداد * ليفانتي 1/1 للأول يانوزاي (26) وللثاني مايورال (79).

• هويسكا * ألافيس 1/3 للخاسر أفيلا (14 من جزاء) وللفائز كاييري (11 من جزاء و86) جيديتي (80).

• ريال مدريد * سلتا فيغو 2/صفر إيسكو (62) بيل (77).

• بلباو * أتلتيكو مدريد 2/صفر ويليامس (73) كودرو (85).

• ليغانيس * جيرونا صفر/2 بورتوغيش (13 و22).

• إيبار * بلد الوليد 1/2 للخاسر أوريلانا (54) وللفائز مانيرو (90+1 من جزاء) نافارو (93+3).

• إسبانيول * إشبيلية صفر/1 بن يدر (53 من جزاء).

• فالنسيا * خيتافي صفر/صفر.

• فياريال * رايو فاليكانو 3/1 للفائز إيكامبي (50 و52) جيرارد مورينو (88) وللخاسر ماريو سواريز (20).

• بيتيس * برشلونة 1/4 للخاسر مورن (82) وللفائز ميسي (18 و47 و85) سواريز (63).

حصيلة إسبانية

• تعادلان أحدهما سلبي مقابل ثمانية انتصارات منها 5 للضيوف و4 بنتائج نظيفة منها 3 بهدفين، لتشهد الجولة 25 هدفاً جاء أربعة منها عبر ركلات الجزاء.

• 50 مرة ظهر اللون الأصفر منها 9 في مباراة ليغانيس وجيرونا، مقابل إنذار وحيد في مباراة الريال وسلتا وشهدت مباراة إسبانيول وإشبيلية حالتي طرد، فخرج داردير من الأول بالحمراء المباشرة وسوريانو من الثاني بعد إنذارين.

• عزز ميسي صدارته للهدافين برصيد 29 هدفاً وعزز زميله سواريز مركزه الثاني بـ18 هدفاً وصعد وسام بن يدر ليعادل كريستيان ستواني بالمركز الثالث بـ16 هدفاً.

مصل سباليتي

في إيطاليا جذب ديربي ميلانو الأنظار لاسيما أن الأمر يتعلق بالمركز الثالث وقد استطاع لاعبو إنتر العودة في المكان والتوقيت المناسبين مجددين فوزهم هذا الموسم، فبعد فوز ضئيل على سبال بالجولة السابقة والخروج الحزين أمام فرانكفورت بالدوري الأوروبي جاء الموعد المنتظر لرجال سباليتي الذين لم يخيبوا مدربهم ومنحوه نفساً جديداً في توقيت حاسم بعدما كثر الحديث عن إقالة مرتقبة للمدرب الأصلع والمواجهة مع الجار اعتبرها الكثيرون مفصلية.

الفوز الجدير للإنتر جعل اللون الأزرق يطغى على مدينة الأزياء فجاءت ضحكة النيراتزوري مزدوجة بمواصلة التميز على الجار في آخر 6 مواجهات بالسييرا A لم يعرف خلالها الروزينيري الفوز وأيضاً بانتزاع المركز الثالث بعدما أوقف سلسلة ميلان الإيجابية عند 10 مباريات، علماً أن الإنتر فاز بالنتيجة ذاتها قبل عامين بفضل ثلاثية إيكاردي (الغائب)، وسجل إنتر 3 أهداف على الأقل للمرة الخامسة هذا الموسم وخرج فائزاً للمرة الأولى عقب تلقيه هدفين، في حين خسر ميلان للمرة الثالثة بأرضه والثانية بهذه النتيجة بعد خسارته في نابولي فكانت المرة الثالثة التي يسجل فيها لاعبوه هدفين ولا يخرج فائزاً (تعادل مع أتلانتا 2/2).

غزارة ورباعيات

وشهدت الجولة غزارة تهديفية ملحوظة، فسجل سامبدوريا وساسولو 8 أهداف، على حين خرج السماويان (نابولي ولازيو) برباعيتين على حساب أودينيزي وبارما، فاستعاد الأول نغمة الانتصارات بعد خسارة وتعادل وحصد لازيو النقطة السابعة في ثلاث جولات، علماً أن لاعبي نابولي سجلوا 4 أهداف للمرة الرابعة بينما لاعبو لازيو للمرة الثالثة.

وكانت الجولة شهدت خسارة أولى لليوفي في جنوى حيث كانت خسارته الأخيرة خارج أرضه ولكن أمام سامبدوريا قبل 17 شهراً وهي الهزيمة الأولى لفريق السيدة العجوز منذ خسارته أمام نابولي في نيسان 2018، وهي المرة الرابعة التي تهتز فيها شباكه مرتين هذا الموسم بعد تعادلين مع أتلانتا 2/2 وبارما 3/3 والفوز على كييفو 3/2، على حين كانت المرة الأولى التي يصوم فيها لاعبو أليغري عن التسجيل، وبعيداً عن أرقام اليوفي فقد استحق جنوى الفوز بعدما فرض أفضليته على أرض الملعب فسجل انتصاره السادس بأرضه ويحق للاعبي المدرب الخبير برانديلي أنهم حصدوا 4 نقاط من المتصدر.

الإيطالي – الأسبوع 28

• كالياري * فيورنتينا 2/1 للفائز غالفاو (52) سبيتيلي (66) وللخاسر كييزا (88).

• ساسولو * سامبدوريا 3/5 للخاسر بوغا (38) دونكان (63) باباكار (90+2) وللفائز ديفريل (15) كوالياريللا (36) لينيتي (39) برايت (46) غابياديني (72).

• سبال * روما 2/1 للفائز محمد فارس (22) بيتانيا (59 من جزاء) وللخاسر بيروتي (53 من جزاء).

• تورينو * بولونيا 2/3 للخاسر بولغار (6 بمرماه) إتزو (89) وللفائز بولي (29) بولغار (34 من جزاء) أورسوليني (64).

• جنوى * يوفنتوس 2/صفر ستورارو (72) باندييف (81).

• لازيو * بارما 4/1 للفائز ماروسيتش (22) لويس البرتو (26 و38 من جزاء) لوليتش (44) وللخاسر سبروكاتي (77).

• أتلانتا * كييفو فيرونا 1/1 للأول إيلشيتش (55) وللثاني ميغيوريني (32).

• إيمبولي * فرزينوني 2/1 للفائز كابوتو (20 من جزاء) بوجاك (38) وللخاسر فالزانيا (70).

• نابولي * أودينيزي 4/2 للفائز أمين يونس (17) كالييخون (26) ميليك (57) ميرتينز (69) وللخاسر لاسانيا (30) فوفانا (36).

• ميلان * إنتر ميلانو 2/3 للخاسر باكايوكو (57) موساشيو (71) وللفائز فيتشينو (3) دي فري (51) لاوتارو (67 من جزاء).

حصيلة إيطالية

• حصيلة قياسية من الأهداف شهدتها هذه الجولة (42 هدفاً) عبر تعادل يتيم و9 انتصارات منها 6 للضيوف وشهدت 9 مباريات أهدافاً من الجانبين، وجاء هدف بالخطأ مقابل 4 أهداف من علامة الجزاء وأهدر بيتانيا (سبال) واحدة.

• 55 مرة اضطر الحكام لإشهار البطاقات الصفراء منها مرتان في ثلاث مباريات مقابل 9 صفراوات في مباراة سبال وروما وشهدت مباراة تورينو وبولونيا 9 صفراوات تحولت منها اثنتان إلى الأحمر فطرد أولاً آينا لاعب الأول وفوغونوفيتش من الثاني بإنذارين.

• عزز كوالياريللا صدارته للهدافين برصيد 21 هدفاً بفارق هدفين عن رونالدو الغائب وبياتيك وبقي زاباتا ثالثاً بـ17 هدفاً وعزز أركاديوز ميليك مركزه الرابع بـ15 هدفاً.