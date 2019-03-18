شؤون محلية

فلاحو الميادين: سنفقد الموسم الصيفي بعد أن فقدنا الشتوي

|عبد المنعم مسعود

الثلاثاء, 19-03-2019

اشتكى فلاحو مدينة الميادين وقرى الطيبة والمكري ومحكان لـ«الوطن» من عدم تشغيل محطة ضخ المياه للجمعية الفلاحية الواقعة في بداية مدينة الميادين، مبينين أن عمل الجمعية يحتاج لتركيب مركز تحويل خاص لتشغيل أربع مضخات تروي أكثر من 4 ٱلاف دونم من الأراضي الزراعية، مشيرين إلى أن عدم تركيب مركز التحويل حتى الآن فوت على الفلاحين الموسم الشتوي من قمح وشعير وغيره، وسيفوت عليهم أيضاً زراعة الخضروات التي آن وقت زراعتها من كوسا وباذنجان وخيار وبندورة وغيرها وذلك لعدم توافر المياه لهذه المزروعات، كما سيفوت عليهم كامل الموسم الصيفي من قطن وذرة صفراء وغيرها.
وطالب الفلاحون في شكواهم الإسراع في تركيب مركز التحويل لأنه سيؤدي حكماً إلى استثمار أكثر من 200 فلاح لأرضهم وتشغيل الأيادي العاملة في المنطقة التي ليس لها مورد رزق آخر سوى الأرض الزراعية.
وبين الفلاحون في شكواهم أنهم كانوا يأملون بتشغيل محطة ضخ المياه منذ بداية إيصال التيار الكهربائي للمدينة في الشهر العاشر من العام الماضي، مؤكدين أن مطالباتهم لم تلق جواباً من المحافظة ولا من شركة الكهرباء
وكانت «الوطن» قد نشرت الأسبوع الماضي حديثاً لمدير عام شركة الكهرباء في دير الزور قال فيه: «إن عملية إيصال التيار الكهربائي في ريف دير الزور تقتصر على محطات الضخ التابعة للجمعيات الفلاحية والمخابز ومحطات المياه إضافة إلى الدوائر الحكومية، نافياً إمكانية إيصال التيار الكهربائي للمشتركين في ظل قلة المواد ومراكز التحويل».
يذكر أن محطة تحويل الميادين قد تم تركيبها منذ تشرين الأول من العام الماضي بتكلفة 2 مليار ليرة وأن محطة ضخ المياه للجمعية الفلاحية في ريف مدينة الميادين تقع على كتف نهر الفرات في بداية مدينة الميادين ولا تبعد عن خط التوتر المتوسط أكثر من عدة أمتار بانتظار تركيب مركز التحويل.

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