شؤون محلية

مخالفة أصحاب الأكشاك وطرطوس تناقش توزع الأكشاك وشروط التخصيص

| طرطوس – الوطن

الثلاثاء, 19-03-2019

توزع الأكشاك وشروط تخصيصها وخريطة المواقع التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال إضافة إلى بدلات الإشغال والإيجارات والموازنات كان محور الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين في قاعة مجلس المحافظة وضم طاقم المحافظة مع رؤساء الوحدات الإدارية بطرطوس وخلال الاجتماع الذي جاء بعد الفوضى الكبيرة التي شهدتها ظاهرة الأكشاك بالمدينة والمناطق تم التأكيد على التقيد بالقرار الصادر عن مشروع جريح وطن بالتعاون بين وزارتي الدفاع والإدارة المحلية والمتضمن شروط التخصيص بما يخص ذوي الشهيد المتزوج والجريح المتزوج والعازب والالتزام بآلية العمل التي وضعها القرار حيث يتم وضع خارطة مكانية عن طريق إعداد خارطة للوضع الراهن والأماكن الممكنة والمقترحة لتوزع هذه الأكشاك بما ينسجم مع الأسس التخطيطية، على أن يتم هذا الأمر خلال 3 أشهر فقط، حيث تشمل الخارطة مواقع لتوزيع الصحف والمنتجات الزراعية والموسمية وتصميم نموذج للأكشاك وأبعادها موحد على مستوى المحافظة مراعياً المعايير الجمالية والوظيفية وبما يتناسب مع المحيط.
وكانت بدأت في بداية شباط الماضي حملة لإزالة جميع الإشغالات العشوائية على الأرصفة في مدينة طرطوس باعتبارها مخالفة لنظام ترخيص هذه الأكشاك، حيث باشر مجلس مدينة طرطوس بالتعاون مع الضابطة العدلية والأمنية بإزالة كل البضائع والمخالفات حول الكشك، حيث يعمل وفق المساحة المرخصة فقط، ولكن انتهى الشهر ومازالت هذه الإشغالات موجودة والبضائع تملأ الأرصفة، بدوره رئيس الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن بيّن أن الحملة لم تنته وقد تأخرت بسبب الظروف الجوية والأمطار، منوهاً بأنه تمت إزالة الإشغالات المخالفة، وبالمقابل هناك عدد من المخصصين بأكشاك قاموا بإعادة ارتكاب المخالفات وإشغال الملك العام بما يخالف الترخيص الممنوح، ويتم يومياً تنظيم ضبوط بحقهم والتشميع في بعض الحالات مع التأكيد أن المدينة ستقوم بإلغاء الترخيص في حال التكرار.

 

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 19-03-2019

28 ألفاً تزوجوا في دمشق وريفها و14 ألفاً ثبتوا زواجهم ونسبة الطلاق 31 بالمئة … معراوي لـ«الوطن»: ارتفاع نسبة زواج القاصرات إلى ١٣% خلال الأزمة … ٢٠٠ طفل مجهول نسب وتضخيم الأرقام ليس لها سند

الثلاثاء, 19-03-2019

مواقع لتجمع البسطات في مدينة حمص ونقل 100 كشك إلى سوق محلية بعد تجهيزها … البواب لـ«الوطن»: 240 ضبط إشغال و50 ضبط مصادرات وإغلاق 10 محال بسبب الإشغالات خلال شهرين

الثلاثاء, 19-03-2019

100 مليون ل.س ديون لـ«بردى» على جهات حكومية

الثلاثاء, 19-03-2019

رئيس اتحاد عمال حماة لـ«الوطن»: شركات القطاع العام بحاجة إلى دعم

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock