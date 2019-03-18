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كوريا الجنوبية: لا مؤشرات إلى إطلاق وشيك لصاروخ من بيونغ يانغ

| رويترز

الثلاثاء, 19-03-2019

قال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية أمس الإثنين أمام جلسة استماع برلمانية: إن من المبكر القول إن الأنشطة التي تجري في بعض منشآت الصواريخ في كوريا الديمقراطية تعتبر استعداداً لإطلاق صاروخ.
وفي أوائل الشهر الجاري قالت عدة مؤسسات بحثية أميركية ومسؤولون من كوريا الجنوبية: إن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت استعدادات محتملة لعملية إطلاق من موقع في كوريا الديمقراطية استخدم من قبل لإطلاق أقمار صناعية لكن لم يستخدم لإطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.
وقال وزير الدفاع جونج كيونج دو للجنة الدفاع في البرلمان «من التسرع أن نصف ذلك بأنه نشاط مرتبط بالصواريخ».
لكنه قال إن هناك مؤشرات إلى استمرار الأنشطة النووية في كوريا الديمقراطية دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.

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